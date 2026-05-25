Mediaset contraataca y alarga 'Horizonte' esta noche en Cuatro para volcarse con el caso Zapatero

Nuevo cambio de programación por el caso de Zapatero. Tras el movimiento de laSexta de levantar su apuesta cinematográfica para emitir un especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor, Mediaset España ha reaccionado con rapidez. El grupo de Fuencarral ha anunciado una reestructuración exprés en la parrilla de Cuatro para potenciar la emisión de esta noche de 'Horizonte'.

El formato de análisis, ciencia y actualidad pilotado por Iker Jiménez y Carmen Porter reaccionará en riguroso directo a las impactantes novedades del informe de la UDEF sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Para garantizar una cobertura exhaustiva y competir de tú a tú con Atresmedia, el programa alargará de forma excepcional su horario habitual hasta las 00:30 horas.

"Tras las últimas informaciones sobre la investigación del caso Plus Ultra, 'Horizonte', con Iker Jiménez, Carmen Porter y su equipo de colaboradores, alargará esta noche su emisión en Cuatro hasta las 00:30h", ha confirmado la propia compañía de manera oficial a través de sus redes sociales.

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Con esta maniobra de última hora, Mediaset saca toda su artillería pesada. El equipo de colaboradores habituales de la nave del misterio desgranará los detalles que han salido a la luz pública, desde las escuchas policiales a los directivos de la aerolínea hasta el rastreo bancario a las hijas del exlíder socialista, compitiendo así frontalmente contra 'El Objetivo'.