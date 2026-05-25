Nueva etapa
Marta García Aller toma el mando de ‘La Brújula’ en la gran sacudida de Onda Cero
La periodista asumirá en septiembre la dirección del informativo nocturno tras el salto de Rafa Latorre al primer tramo de ‘Más de uno’ junto a Carlos Alsina.
Onda Cero ya ha elegido la voz que abrirá una nueva etapa en ‘La Brújula’. Marta García Aller será la nueva directora y presentadora del histórico informativo nocturno de la cadena a partir del próximo mes de septiembre, dentro de la profunda renovación que la emisora prepara para la temporada 2026-2027.
El movimiento llega después de que Rafa Latorre pase a reforzar las mañanas de Onda Cero en el primer tramo de ‘Más de uno’ junto a Carlos Alsina. Con esta operación, la cadena de Atresmedia reorganiza dos de sus grandes pilares informativos: mantiene a Alsina como referencia de la mañana, incorpora a Latorre a esa franja clave y confía a García Aller uno de sus programas más reconocibles.
La elección de Marta García Aller supone una apuesta por un perfil muy vinculado al análisis político, económico e internacional. La periodista lleva años ligada a Onda Cero como colaboradora habitual de Carlos Alsina y como una de las voces presentes en distintos espacios informativos de la cadena. Su estilo se ha consolidado alrededor de la explicación pausada de la actualidad y de la capacidad para acercar asuntos complejos al oyente.
García Aller también cuenta con una amplia trayectoria en prensa y televisión. En ‘El Confidencial’ ha desarrollado una parte importante de su trabajo como columnista y analista, mientras que en radio ha reforzado su perfil dentro de la tertulia y la información económica.
Su llegada a ‘La Brújula’ abre una etapa relevante para un formato por el que han pasado nombres clave del periodismo radiofónico español. Además, el programa volverá a estar dirigido por una mujer, como ya ocurrió en etapas anteriores con Concha García Campoy y Victoria Prego. Onda Cero afronta así la próxima temporada con una reorganización estratégica que busca reforzar su crecimiento en las mañanas y consolidar su peso en la radio nocturna.
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