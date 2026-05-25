Macarena García contó en 'La revuelta' cómo vivió el histórico triunfo de Los Javis en Cannes y aclaró si Javier Calvo sigue en el grupo de Whatsapp familiar

Noche de comedia, talento cinematográfico y confidencias familiares en el 'access prime time' de La 1. David Broncano arrancó 'La revuelta' recibiendo a las protagonistas de 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva producción de Movistar +. Sin embargo, aprovechando la presencia de Macarena García en el sofá, el presentador no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar públicamente a la actriz por el histórico hito que acaba de conseguir su hermano, Javier Ambrossi, junto a Javier Calvo en el Festival de Cannes.

"Para la gente que no ha visto las noticias estos días, Javi Chico y Javi Grande (Los Javis) han ganado en Cannes el premio a la mejor dirección", recordaba orgulloso Broncano, desatando el aplauso unánime del patio de butacas del teatro madrileño.

A partir de ahí, Macarena García relató la divertidísima y caótica intrahistoria de cómo se enteró la familia del galardón. La actriz confesó que en el chat familiar saltaron todas las alarmas cuando les pidieron no moverse de la ciudad francesa: "Tenemos un chat de cinco personas donde aquello no paró ni un minuto durante todo el día. Yo desde Madrid me enteré de que se tenían que quedar por ahí y dije: 'Claro, claro... si les piden que se queden es que algo potente va a pasar'".

Fue en ese preciso instante cuando a Macarena le entraron las prisas por arropar a su hermano en un momento tan vital: "Le escribí y le dije: 'Javi, ¿me cojo un avión a las cuatro?'. Y él me contestó de golpe: '¡Sí!'. Bueno, fuimos corriendo, cogiéndome el vuelo a contrarreloj, porque a mí me daba algo de los nervios que tenía", rememoró entre risas.

Finalmente, la actriz pudo presentarse en la Costa Azul para vivir la velada en primera persona: "Lo viví allí con mis padres, fuimos los tres. Fue muy bonito y muy emocionante. A ellos les avisaron el día anterior de que tenían que quedarse, aunque todavía no sabían exactamente qué premio era".

La pregunta de Broncano sobre Javier Calvo

Fiel a su estilo curioso e incisivo, David Broncano no dejó pasar la oportunidad de indagar en la relación actual de la familia tras la sonada ruptura sentimental de Los Javis, quienes siguen siendo un tándem profesional indestructible. "¿Tienes un chat de WhatsApp con Javi hermano y Javi ex-cuñado?", soltó el jiennense sin miramientos.

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Lejos de esquivar la pregunta, Macarena García respondió con total naturalidad y una sonrisa, normalizando la excelente relación que mantienen todos: "Sí, claro. Seguimos los tres en el grupo y él siempre se ha mantenido ahí, claro que sí", zanjó la intérprete, demostrando que el cariño y el equipo que forman está por encima de cualquier circunstancia.