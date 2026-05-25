'La promesa', avance del capítulo 842 del 26 de mayo: Lorenzo descubre el beso prohibido entre Leocadia y el mayordomo

La tormenta no amaina en las tardes de La 1 con un nuevo capítulo de 'La Promesa'. Tras el fortísimo enfrentamiento del lunes, Alonso no se lo piensa dos veces y expulsa de manera fulminante al duque de Carril del palacio. Lejos de achantarse, el noble contraataca con una peligrosa amenaza: avisa a los Luján con denunciarlos ante la Guardia Civil por el supuesto secuestro de su hija Vera.

En el terreno sentimental, las cosas van de mal en peor. Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero asume con dolor que en ese proceso se han destruido por completo como pareja. El propio Jacobo terminará sincerándose con Adriano, confesándole que lo suyo con Martina no tiene solución.

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Sin embargo, el auténtico bombazo del episodio llegará de la mano de Lorenzo. El capitán se convertirá en testigo de excepción de una tremenda infidelidad en el palacio al presenciar en directo cómo Leocadia, desesperada al ver que su autoridad se desmorona, besa apasionadamente a Cristóbal en busca de consuelo. ¿Qué provecho sacará el peligroso capitán de este gran secreto?