Capítulo 842
'La promesa', avance del capítulo 842 del 26 de mayo: Lorenzo descubre el beso prohibido entre Leocadia y el mayordomo
Alonso expulsa al duque de Carril bajo graves amenazas, mientras la crisis laboral y personal de Pía se agrava por momentos.
La tormenta no amaina en las tardes de La 1 con un nuevo capítulo de 'La Promesa'. Tras el fortísimo enfrentamiento del lunes, Alonso no se lo piensa dos veces y expulsa de manera fulminante al duque de Carril del palacio. Lejos de achantarse, el noble contraataca con una peligrosa amenaza: avisa a los Luján con denunciarlos ante la Guardia Civil por el supuesto secuestro de su hija Vera.
En el terreno sentimental, las cosas van de mal en peor. Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero asume con dolor que en ese proceso se han destruido por completo como pareja. El propio Jacobo terminará sincerándose con Adriano, confesándole que lo suyo con Martina no tiene solución.
Sin embargo, el auténtico bombazo del episodio llegará de la mano de Lorenzo. El capitán se convertirá en testigo de excepción de una tremenda infidelidad en el palacio al presenciar en directo cómo Leocadia, desesperada al ver que su autoridad se desmorona, besa apasionadamente a Cristóbal en busca de consuelo. ¿Qué provecho sacará el peligroso capitán de este gran secreto?
- ¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- ¿Dónde es fiesta el 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?