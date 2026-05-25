En 'Malas lenguas'
Jesús Cintora fulmina a Marcos de Quinto recordando su fracaso en Ciudadanos tras pedir el cierre de RTVE: "Eso sí que cerró"
El presentador de 'Malas lenguas' ha respondido a las declaraciones del expolítico en la manifestación del sábado promovida por PP y Vox
Desokupa y Marcos de Quinto contra TVE: insultos de "payasa" a una reportera y amenazas de cierre "en tres meses"
La manifestación del sábado en contra del Gobierno y promovida por PP y Vox dejó duros ataques a TVE, entre los que destacaron los insultos de Daniel Esteve a una reportera y también la petición de cierre de la corporación pública por parte de Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos.
A pesar de que el mismo sábado, 'Malas lenguas noche' ya recogió estos momentos, Jesús Cintora se ha lanzado hoy a contestar a de Quinto, preguntando primero a uno de sus colaboradores: "Que alguien diga 'mi única aspiración política es cerrar TVE'...".
"Te garantizo una cosa, y ojalá no lo veamos, pero si algún día este hombre tiene mando, no cerrará TVE", respondió Fernando Garea. "¿Por qué? ¿Qué hará?", se preguntaba entonces el presentador. "¿Tú qué crees?", proseguía el colaborador soltando una leve risa. "Pues utilizarla", ha sentenciado Garea.
"Pues como la utilice como Ciudadanos...Eso sí que acabó cerrando", ha comentado de manera contundente Cintora. "Marcos de Quinto nos lo pone a huevo porque dice que quiere cerrar TVE, que es su único objetivo político...Cerró Ciudadanos, entre otras cosas y luego los trabajadores de Coca Cola...La que se lió", cerró el presentador antes de dar paso a un vídeo recordando estas etapas.
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