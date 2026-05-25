Desalia 2026 activa su modo juego con Anabel Pantoja o Carlota Melendi entre sus VIPS

Desalia 2026 ya ha desvelado una de sus grandes incógnitas. La brand experience de Ron Barceló, que este año se celebrará en Matalascañas, Huelva, entre el 26 y el 30 de mayo, contará con Lucho RK, Hey Kid y Danny Romero entre sus principales artistas. Bajo el lema “Que empiece el juego”, la nueva edición apostará por una estética inspirada en el gaming y convertirá el ON City Resort en el gran escenario de la experiencia.

Más de 1.000 jóvenes de toda España participarán durante cinco días en una programación con pool parties, fiestas temáticas y actividades inmersivas. El momento más esperado llegará el jueves 28 de mayo con la tradicional ‘Noche en Blanco’, una de las citas más reconocibles de Desalia y uno de los puntos fuertes de cada edición.

El cartel musical estará encabezado por Lucho RK, uno de los nombres más destacados de la nueva escena urbana española, que acaba de publicar junto a Omar Montes el tema ‘Pa que Brinque’. También estará Hey Kid, uno de los fenómenos recientes del indie nacional, y Danny Romero, referente del electrolatino en España gracias a canciones como ‘Motívate’.

La parte electrónica volverá a tener un peso importante con nombres habituales de Desalia como DJ Nano, Michenlo, Juan Valiente, Innmir, José de las Heras, Quike AV, Barce, Isaac Corrales, Dani del Lío, Selecta o Hidalgo el Madrileño. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Hot Cues, Silvia G, Meli y Feli, joven promesa de las cabinas españolas que ya participó en Desalia 2024 tras ganar un concurso de DJs.

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La lista de invitados VIP también mira directamente a la Generación Z. Entre los rostros confirmados figuran Jorge López, conocido por ‘Élite’, ‘Operación Marea Negra’ o ‘Bellas Artes’; Carla Campra, protagonista de ‘Los secretos de la cortesana’; y Daniela Sánchez, hija de Joaquín Sánchez. Junto a ellos estarán creadores como Peldanyos, Carlota Melendi, Lucía de la Puerta, Ibelky, Anabel Pantoja, Carlota Uribarri, Juan Beato, Erra Aslani, Aaron Jauriegui, Noa Cruz, Jacobo Cabezas, Gabriela Toral, Tania Deniz, Sara Fructuoso y los hermanos Buyer, Eric y Javi, que repiten tras su paso por Nevalia.