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Domingo 24 de mayo

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Conexión Honduras' lidera el domingo frente al final de 'Barrio Esperanza', que consigue subir

Telecinco se impone en su franja mientras La 1 despide su serie y laSexta estrena nueva temporada de 'Anatomía de...'.

'Supervivientes' y 'Barrio Esperanza'

'Supervivientes' y 'Barrio Esperanza' / Telecinco/RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a liderar su franja de emisión en Telecinco. El programa subió hasta el 11,7% de cuota de pantalla y reunió a 913.000 espectadores, manteniéndose como una de las principales bazas de la noche.

En La 1, 'Barrio Esperanza' cerró temporada regresando a la noche del domingo. La ficción firmó un 8,3% de share y congregó a 816.000 espectadores en su despedida.

Antena 3 superó a la serie española con un nuevo episodio de 'Una nueva vida', que obtuvo 795.000 espectadores de media y un 9,5% de cuota de pantalla. Por su parte, laSexta estrenó la nueva temporada de 'Anatomía de...', dedicado a Jesús Gil, con un 6,3% de share y 728.000 espectadores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' subió hasta su mejor dato de mayo con un 6,6% de cuota y 673.000 espectadores.

La 2 también estrenó propuesta con 'Me meto en un jardín', de la mano de Mercedes Milá, que registró un 4% de share y 440.000 espectadores. Después, 'Zero Dramas', el programa presentado por Loles León, cerró etapa con un 3,1% y 235.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Barrio Esperanza: 816.000 (8,3%)

Antena 3

Una nueva vida: 795.000 (9,5%)

Telecinco

Supervivientes. Conexión Honduras: 913.000 (11,7%)

laSexta

Anatomía de…: 728.000 (6,3%)

Anatomía de…: 533.000 (5,2%)

Anatomía de…: 277.000 (4,4%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 465.000 (4,3%)

Cuarto milenio: 673.000 (6,6%)

La 2

Imprescindibles: 390.000 (3,4%)

Me meto en un jardín: 440.000 (4%)

Zero dramas: 188.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Solo química”: 168.000 (4,5%)

Antena 3

Una nueva vida: 133.000 (5,1%)

laSexta

Anatomía de…: 112.000 (3,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: 260.000 (6,9%)

La 2

Lo que pasó, pasó: 51.000 (1,1%)

Documentos TV: 22.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Allí me encontrarás”: 980.000 (11,4%)

Sesión de tarde 2 “Cosas que importan”: 717.000 (8,8%)

Aquí la Tierra: 813.000 (9,4%)

Antena 3

Multicine “Recuerdos robados”: 968.000 (11,3%)

Multicine 2 “La hija no deseada”: 752.000 (9,2%)

Multicine 3 “Deseos de venganza”: 631.000 (7,4%)

Telecinco

Fiesta: 684.000 (8,1%)

laSexta

La Roca: 382.000 (4,5%)

Cuatro

Home Cinema "Fast & Furious 7": 698.000 (8,2%)

Home Cinema 2 “La gran fuga”: 562.000 (6,9%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 420.000 (4,8%)

Grandes documentales: 202.000 (2,4%)

Documentales de La 2: 167.000 (2%)

De tapas por España: 203.000 (2,4%)

De tapas por España: 303.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 223.000 (14%)

Viaje al centro de la tele: 223.000 (8,1%)

Viaje al centro de la tele: 321.000 (8,7%)

D Corazón: 660.000 (11%)

Antena 3

Los más…: 65.000 (3,7%)

Mask Singer: 226.000 (6,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 329.000 (7,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 584.000 (11,6%)

La ruleta de la suerte: 1.185.000 (17%)

Telecinco

Got Talent España: 116.000 (5,7%)

El precio justo: 188.000 (5,6%)

El precio justo: 277.000 (6,7%)

laSexta

Equipo de investigación: 50.000 (5,2%)

Aruser@s weekend: 136.000 (6,9%)

Equipo de investigación: 202.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 225.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 309.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 20.000 (2,3%)

¡Toma salami!: 40.000 (3,6%)

Volando voy: 139.000 (8,1%)

Volando voy: 265.000 (9,5%)

Viajeros Cuatro: 253.000 (7,4%)

Viajeros Cuatro: 380.000 (8,3%)

La 2

Apocalipsis de la antigüedad: 29.000 (2,9%)

Los conciertos de La 2: 38.000 (2,5%)

Medina: 38.000 (1,9%)

Buenas noticias TV: 55.000 (2,5%)

Shalom: 60.000 (2,5%)

Últimas preguntas: 119.000 (4,6%)

Pueblo de Dios: 164.000 (5,4%)

El día del señor: 193.000 (5,8%)

España, pueblo a pueblo: 86.000 (2,5%)

España, pueblo a pueblo: 73.000 (1,9%)

Flash moda: 63.000 (1,4%)

El escarabajo verde: 77.000 (1,4%)

Caminos de Sefarad: 90.000 (1,3%)

Saber y ganar: Fin de semana: 150.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.869.000 (21,7%)

Telediario 1: 1.150.000 (13,4%)

Noticias Cuatro 1: 671.000 (9,9%)

Informativos Telecinco 15h: 724.000 (8,4%)

laSexta Noticias 14h: 488.000 (7,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.289.000 (12,5%)

Telediario 2: 1.195.000 (11,5%)

Informativos Telecinco 21h: 846.000 (8,4%)

laSexta Noticias 20h: 577.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 543.000 (6,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (10%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,1%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

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