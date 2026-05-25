María Rey celebra 2.000 programas de ‘120 minutos’ y se consolida como lo más visto de Telemadrid

‘120 Minutos’ está de celebración. El programa de Telemadrid alcanzará este martes 26 de mayo sus 2.000 emisiones desde su estreno en 2018, consolidado como una de las apuestas informativas de la cadena en la franja matinal. El espacio, presentado por María Rey, llega a esta cifra en la séptima temporada de la periodista al frente del formato.

La presentadora ha hecho balance de una etapa marcada por una actualidad intensa. “Son dos mil programas que recogen años agitados, intensos, pero también apasionantes en la vida política”, ha señalado Rey, que recuerda cómo el formato ha contado en directo cambios de gobierno, liderazgos fugaces y la pandemia: “Este tiempo nos ha hecho crecer como periodistas y como personas. Nos ha tocado aprender a acompañar en tiempos de incertidumbre y a transmitir serenidad en tiempos de agitación”.

El programa ha construido su identidad alrededor del directo, la explicación y el análisis de la actualidad. Rey defiende que, en un contexto marcado por el ruido y la polarización, el equipo mantiene el objetivo de “escuchar y ser escuchados sin levantar la voz más allá de lo imprescindible”. La presentadora también subraya la importancia de “analizar los hechos con rigor” y aportar contexto para ayudar a comprender un mundo cada vez más complejo.

Durante estas 2.000 emisiones, ‘120 Minutos’ ha cubierto algunos de los grandes acontecimientos de los últimos años, desde la pandemia del coronavirus y el temporal Filomena hasta la erupción del volcán de La Palma, la DANA de Valencia, los incendios del verano de 2025 o la jura de la Constitución de la princesa Leonor. El espacio cerró 2025 con una media del 9,5% de cuota de pantalla entre las 12:30 y las 14:00 horas, de lunes a viernes.

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A lo largo de sus siete temporadas, María Rey también ha entrevistado a representantes de la vida política española y a voces del ámbito social y científico. Con su programa 2.000, ‘120 Minutos’ afronta una nueva etapa como uno de los formatos clave de Telemadrid para seguir combinando información, debate y contexto en directo.