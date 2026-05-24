'Valle Salvaje', avance semanal: Una inesperada traición acorrala a José Luis

La tensión se vuelve completamente insoportable esta semana en 'Valle Salvaje'. Todo lo que José Luis ha tardado años en construir con mano de hierro está a punto de desmoronarse tras descubrirse que alguien sigue muy de cerca los pasos de Dámaso. Las sospechas y el miedo a ser descubierto harán que el duque pierda los papeles por completo. Mientras tanto, Enriqueta no piensa dar el brazo a torcer en su guerra económica y Rosalía moverá ficha respecto al destino de su hija María, a quien todos en el pueblo siguen atribuyendo falsamente a Adriana y Rafael.

Capítulo 422: Lunes 25 de mayo

Rafael muestra su cara más humana al preocuparse por el bajón de salud de Rosalía. Paralelamente, Leonor intenta proteger a su hermana exigiéndole que desconfíe de todo su entorno. La tensión estalla cuando Hernando convoca a una reunión de urgencia en la que una brutal provocación de Dámaso hace perder los estribos a José Luis. ¿Llegará la sangre al río?

Capítulo 423: Martes 26 de mayo

Rosalía y Leonor consiguen interrogar sutilmente a Pepa, que anda entusiasmada con sus nuevas amistades. En palacio, Hernando intenta ejercer de apagafuegos y le ruega a Enriqueta que rebaje su presión sobre José Luis si no quiere provocar una desgracia. Por su parte, Luisa se la juega a una última y desesperada carta para sacar la verdad a la luz.

Capítulo 424: Miércoles 27 de mayo

Enriqueta salta por encima de todos y aborda directamente a Rafael para cantarle las cuarenta sobre la millonaria deuda que José Luis tiene con ella, dejando a Hernando completamente desarmado. En paralelo, la emotiva forma en la que Pedrito habla de Adriana ablanda el corazón de Leonor, justo antes de que Rosalía deje a todos mudos con su drástica decisión sobre el futuro de María.

Capítulo 425: Jueves 28 de mayo

Rafael toma las riendas del problema familiar y se cita con Alejo para analizar la asfixiante deuda económica que tienen con su tía. Al ver las cartas sobre la mesa, el duque se verá obligado a tomar una determinación extrema. Mientras tanto, José Luis intenta un acercamiento romántico para reconciliarse con su esposa, sin imaginar que un bombazo informativo acaba de estallar en el pueblo para cambiarlo todo.

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Capítulo 426: Viernes 29 de mayo

Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Luisa y Bárbara comparten confidencias y llegan a una demoledora conclusión compartida sobre el turbio robo del bebé. Mientras tanto, Braulio no logra entender a qué viene el repentino subidón de optimismo de su madre con el dinero que les deben, ignorando que Enriqueta se guarda el golpe definitivo en la manga.