'Valle Salvaje', avance capítulo 422 del 25 de mayo: José Luis pierde los papeles tras una provocación de Dámaso

La semana arranca con las espadas en alto en 'Valle Salvaje'. En el capítulo de este lunes, las alarmas se encienden en torno a Rosalía. Su delicado estado de salud empieza a ser más que evidente, logrando despertar la sincera preocupación de Rafael, que no dudará en estar muy pendiente de su evolución. Mientras tanto, Leonor empieza a olerse que el peligro acecha más cerca que nunca y no duda en plantarse ante su hermana con un consejo tajante: no puede fiarse absolutamente de nadie si quiere salvar el pellejo.

El verdadero plato fuerte del episodio llegará de la mano de Hernando. El hombre decide convocar a todos los implicados a una tensa reunión de urgencia para intentar poner orden en el caos que asola la región. Sin embargo, el encuentro saltará por los aires de la peor manera posible. Dámaso, lejos de mantener un perfil bajo, lanzará una durísima provocación que tocará la fibra más sensible de José Luis. El duque perderá el control de sus actos como nunca antes, dejando en el aire una terrible incógnita: ¿se derramará sangre en Valle Salvaje tras este ataque de furia?