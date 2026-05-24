'Sueños de libertad', avance semanal: un inesperado disparo y una misteriosa llamada desatan el caos en la fábrica

Se presenta una semana de infarto en 'Sueños de libertad'. La exitosa serie diaria de Antena 3 se prepara para unos capítulos cruciales donde los secretos del pasado, los problemas de salud y los planes criminales van a hacer saltar por los aires la estabilidad de los protagonistas. Esto es todo lo que va a pasar en los próximos episodios.

Nieves, en el punto de mira de don Agustín

La situación de Nieves se complica por momentos. Acorralada por don Agustín, la joven se verá obligada a posponer su viaje por puro miedo a que todo estalle. El sacerdote la acusa directamente de haber provocado la muerte de Alberto, el padre de Luz, y no piensa parar hasta conseguir las pruebas definitivas que la lleven directas a prisión.

Por si fuera poco, la fábrica de los de la Reina vivirá sus días más negros. El anuncio del inminente traslado de la empresa a Marruecos desatará el pánico entre los trabajadores, provocando una oleada de dimisiones por el temor a un futuro incierto.

Una llamada misteriosa y alarmas por salud

El terreno sentimental y familiar estará más tenso que nunca. Digna recibirá una misteriosa llamada de una mujer llamada Bianca preguntando por la fotógrafa. Al enterarse, Fina se pondrá completamente tensa, dejando en el aire una gran incógnita: ¿saldrá a la luz quién es realmente esta mujer?

Además, la salud de Fina (o la joven afectada) empezará a resentirse. Tras sufrir unos fortísimos dolores de cabeza, le terminará confesando a Miguel que en su etapa en Argentina padeció brucelosis. El miedo a una recaída médica encenderá todas las alarmas. Mientras tanto, en Sevilla, Tasio continuará desesperado buscando a Carmen y se plantará en su pueblo natal para intentar un tenso reencuentro. ¿Logrará dar con ella?

Un disparo inesperado lo cambia todo

Por otra parte, los fantasmas del pasado regresan para Damián. El patriarca se reunirá con Federico, un proveedor que resultará ser nada más y nada menos que el hermano de Eduardo, protagonizando un reencuentro cargado de hostilidad.

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Pero el auténtico plato fuerte de la semana llegará de la mano de Beatriz. Desesperada por evitar que Álvaro le cuente a Begoña que Gabriel es en realidad su marido, le propondrá un peligroso trato: robar las valiosísimas joyas de la habitación del matrimonio para poder huir lejos con el botín. Sin embargo, el plan saldrá de la peor manera posible. En mitad de una fuerte discusión entre ambos, un disparo retumbará en la estancia, dejando el destino de los personajes completamente en el aire. ¿Habrá víctimas mortales?