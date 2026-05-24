‘El París de los sueños dormidos’: la novela para quienes quieren volver a la capital francesa después de ‘Emily en París’

Hay un París que entra por los ojos, lleno de moda, terrazas bonitas, trabajos imposibles y romances que parecen hechos para una serie de Netflix. Ese es el París de ‘Emily en París’, la comedia protagonizada por Lily Collins sobre una joven experta en marketing que llega a la capital francesa para empezar una nueva vida entre ambición profesional, amor y choque cultural. Pero hay otro París más íntimo, más vecinal y más silencioso: el de los sueños que se quedaron a medias. Ahí se mueve ‘El París de los sueños dormidos’, la nueva novela de Noemí Quesada publicada por Grijalbo.

La historia se sitúa en un edificio del barrio de Montmartre, donde la rutina de varios vecinos empieza a tambalearse con la llegada de nuevos inquilinos y el misterio que rodea a un apartamento vacío. Étienne hornea ‘pains au chocolat’ mientras sueña con cantar; Clodette quiso ser científica, pero nació en una época que no se lo puso fácil; Pascal dejó la pintura tras lesionarse la mano; Sylvie vive atrapada en un trabajo glamuroso; y Nadine está tan perdida que ni siquiera sabe cuál es su deseo.

Si ‘Emily en París’ funciona como una fantasía de reinvención exterior —otra ciudad, otro armario, otra vida—, ‘El París de los sueños dormidos’ propone una transformación más cotidiana. Aquí no se trata de llegar a París para conquistarlo, sino de mirar alrededor y preguntarse qué parte de uno mismo quedó aparcada por miedo, rutina o cansancio. La novela juega con el encanto de la ciudad, pero no se queda solo en la postal: lo importante no es la Torre Eiffel, sino lo que ocurre detrás de una puerta, en una escalera, en una cocina o en una conversación entre vecinos.

Noemí Quesada construye una novela coral sobre segundas oportunidades, deseos aplazados y la belleza de lo cotidiano, con humor y ternura como principales ingredientes. La propia autora, nacida en Murcia en 1986, ha publicado una veintena de libros y llega con esta obra a Grijalbo, sello con el que presenta una historia luminosa y delicada pensada para tocar el corazón del lector.

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Por eso, ‘El París de los sueños dormidos’ puede ser una lectura perfecta para quienes disfrutan de las ficciones ambientadas en París, pero buscan algo menos frenético y más emocional que ‘Emily en París’. Tiene ciudad, encanto, amor y personajes con ganas de empezar de nuevo, pero también una pregunta sencilla que atraviesa toda la novela: ¿qué pasa con los sueños cuando nadie los escucha durante demasiado tiempo?