Dónde ver Roland Garros en televisión y online: ¿se puede ver gratis en España tras la retirada por lesión de Carlos Alcaraz?

Llega una de las citas más esperadas del calendario deportivo del año en un momento agridulce para la afición española. El torneo de Roland Garros arranca en París sobre la icónica tierra batida francesa. Para todos los aficionados al tenis que se pregunten dónde seguir cada partido en directo, Warner Bros. Discovery, propietaria en exclusiva de los derechos de retransmisión en España, ya ha desvelado cómo será su masivo despliegue técnico a través de sus diferentes canales de televisión y servicios de streaming.

Lamentablemente, el torneo sufre este año un duro varapalo televisivo y deportivo debido a la baja de Carlos Alcaraz por su lesión en la muñeca derecha. El tenis español reduce drásticamente sus opciones tras la obligada ausencia del bicampeón de las ediciones de 2024 y 2025, quien el pasado año firmó una final de infarto remontando tres bolas de partido frente al italiano Jannik Sinner. Pese a este jarro de agua fría para las audiencias, las miradas estarán puestas en la irrupción de nuevos valores nacionales como Rafa Jódar.

Ante este panorama, muchos espectadores se preguntan si sigue valiendo la pena el despliegue en abierto o si se mantendrán las emisiones sin coste. La respuesta es afirmativa. De acuerdo con la ley de televisión de interés general, una parte fundamental del desenlace del torneo se podrá ver completamente gratis y en abierto en la TDT a través del canal DMAX, independientemente de las bajas en la delegación española.

La cadena en abierto tiene asegurada la emisión de las semifinales, tanto en la categoría masculina como en la femenina, siempre y cuando haya algún tenista español disputándolas en la pista. Lo que sí está blindado por ley de manera absoluta es la emisión en abierto en DMAX de las dos grandes finales individuales del torneo. La final femenina se emitirá el sábado a las tres de la tarde y la gran final masculina ocupará esa misma franja horaria el domingo, permitiendo a todo el mundo disfrutar del broche de oro de Roland Garros sin tener que pagar un solo euro.

No obstante, la principal opción para ver el torneo de forma íntegra y sin perderse absolutamente nada será la plataforma Max. El servicio de streaming ofrecerá una cobertura total y completa que incluirá una previsión de hasta 900 partidos en las diferentes categorías, permitiendo al usuario elegir cualquier pista en directo. Por su parte, la televisión de pago tradicional también tendrá un papel fundamental en esta cita. Los canales Eurosport 1, Eurosport 2 y Eurosport 4K se encargarán de hacer llegar los enfrentamientos más importantes de cada jornada, garantizando un mínimo de 215 horas de programación en riguroso directo.

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Para narrar todo lo que ocurra en la capital francesa, la compañía ha vuelto a reclutar a un equipo de comentaristas y analistas de primer nivel. Rostros tan ligados a la raqueta en nuestro país como Àlex Corretja, Carla Suárez, Jordi Arrese, Marc López y Anabel Medina serán los encargados de poner voz a las retransmisiones.