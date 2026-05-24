Mediaset pide ahora anular la multa millonaria por 'Pasapalabra' tras la sentencia del Supremo que excluye 'El Rosco' del concurso

La batalla legal por el concurso más visto de la televisión no da tregua. Tras salir a la luz la demoledora resolución de la Audiencia Provincial de Madrid —que eleva hasta los 73 millones de euros la indemnización que Mediaset debe pagar a ITV Studios por emitir 'Pasapalabra' entre 2012 y 2019—, el grupo audiovisual ha roto su silencio.

Media For Europe (MFE), la empresa matriz de Mediaset, ha reaccionado oficialmente mediante un contundente comunicado en el que anuncia que estudiará "todas las iniciativas judiciales oportunas" para defender sus intereses. La compañía va a por todas y ya pone sobre la mesa una medida extrema: solicitar la anulación total del procedimiento de ejecución que se ha cerrado en Madrid.

El gran argumento de Mediaset para tumbar este histórico varapalo económico se basa en la carambola judicial que ha tenido lugar en los tribunales y que obliga a Antena 3 a cesar las emisiones de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. El grupo sostiene que la Audiencia Provincial calculó los daños económicos basándose en la premisa de que esa prueba pertenecía a 'Pasapalabra'.

Sin embargo, el reciente fallo del Tribunal Supremo ha cambiado las reglas del juego al determinar que los derechos de propiedad intelectual de la mítica prueba final no pertenecen a ITV, sino a la productora holandesa MC&F.

Según defiende MFE, la Audiencia de Madrid fijó los 73 millones teniendo en cuenta el enorme peso que tiene 'El Rosco' en las audiencias y en los millonarios ingresos publicitarios del programa. Al desvincular el Alto Tribunal esta prueba de la marca ITV, Mediaset considera que la multa carece de base jurídica. En su comunicado, el grupo critica que no se hayan tenido "debidamente en cuenta" los efectos de esta última sentencia sobre la parte "más interesante, atractiva y reconocible" del concurso.

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Con este movimiento de despachos, el culebrón judicial de 'Pasapalabra' suma un frente legal incendiario que promete traer cola en el sector audiovisual.