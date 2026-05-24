La 2 se 'mete en un jardín' esta noche para recibir a Mercedes Milá y despide a Loles León con 'Zero Dramas'

Cambio en la noche dominical de La 2 desde hoy. Mereces Milá comienza nueva andadura con el estreno esta noche, a las 22:30 horas, de 'Me meto en un jardín', una serie de 10 entrevistas que la veterana periodista afronta para charlar en profundidad y sin filtros con diez invitados diferentes. Unas conversaciones que tienen lugar en jardines singulares a los que la periodista llega en caravana con un recorrido lleno de sorpresas. Para ello, Milá se mete en jardines, literal y metafóricamente, y habla sin filtros de todo, como solo ella puede hacer.

La perjudicada es Loles León, que ve como el último programa de 'Zero Dramas' retrasa su horario hasta las 23:30 horas. De este modo, TVE da por finalizada su apuesta gamberra para la noche de los domingos, tal y como avanzó esta semana El Confidencial y ha podido verificar YOTELE.

Así es 'Me meto en un jardín'

Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que a través de 10 episodios de 50 minutos charla en profundidad con la monja Sor Lucía Caram, el alpinista Álex Txikon, el activista Óscar Camps, la neurocientífica Nazareth Castellanos, el chef Toño Pérez, la periodista Almudena Ariza, el escritor David Uclés, la artista Lucía Dominguín, el político Miguel Ángel Revilla y el presentador Marc Giró.

Los jardines elegidos para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara, son algunos de ellos.

En el primer episodio de ‘Me meto en un jardín’, Mercedes Milá viaja a Quesada (Jaén) con su autocaravana para encontrarse con el escritor David Uclés.

Una vez llegan al pueblo, recorre sus calles adornadas con macetas hasta la Casa de la Cultura, donde asiste a la entrega de un premio al autor. Juntos visitan el Museo Zabaleta y Miguel Hernández, donde Uclés le muestra el origen de su novela ‘La península de las casas vacías’: un muro lleno de notas y dibujos. También reflexionan sobre la obra del pintor Rafael Zabaleta y su vínculo con el mundo rural andaluz. La ruta continúa en el cortijo familiar, donde recorren la huerta y comparten una comida casera y visitan a María, abuela del autor y figura clave en su vida y su obra.

Al día siguiente, se adentran en la Sierra de Cazorla hasta el Jardín Botánico Torre del Vinagre. El capítulo concluye con la visita a la tumba de Odisto, símbolo del universo literario de Uclés.

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'Zero Dramas' llega a su fin

Como decimos, a la par del estreno de lo nuevo de Mercedes Milá llega también el final de 'Zero Dramas' después de 13 entregas en las que ha rondado un 2% de audiencia. Esta noche, Isabel Gemio, Valeria Ros, María Pelae y Secun de la Rosa y en el programa se abordarán el ghosting y el auge de las cirugías íntimas.