'La promesa', avance semanal: El duque de Carril siembra la tragedia con dos disparos en el palacio de los Luján

Las tardes de La 1 se preparan para una de las semanas más convulsas y determinantes de 'La Promesa'. Tras destaparse la verdadera identidad de Vera, la joven pasa de la zona del servicio a ser tratada como una invitada de honor por la familia Luján, desatando la envidia y los cuchicheos en el palacio. Mientras Curro y Ángela viajan a Madrid ajenos a la tormenta, la planta del servicio se convertirá en una olla a presión a punto de estallar con secretos de asesinatos, pasados ocultos y un final de semana completamente sangriento.

Te contamos, día a día, todo lo que va a pasar en los capítulos del 841 al 845.

Capítulo 841: Lunes 25 de mayo

Vera debuta oficialmente como invitada de La Promesa y le toca sufrir los desprecios de Leocadia y Lorenzo, aunque encuentra un gran apoyo en Manuel y Julieta. Por su parte, Pía está al límite de sus fuerzas al ser incapaz de confesarle a Curro que Leocadia está detrás del asesinato de Jana. Mientras tanto, Petra manipula a Santos para que denuncie a su propio padre por la muerte de Ana, obligando al lacayo y a Ricardo a fingir una falsa tregua. La tensión estalla en la zona noble cuando Manuel intenta ceder al chantaje del duque, pero Alonso interviene de forma heroica provocando que el marqués y el de Carril casi lleguen a las manos.

Capítulo 842: Martes 26 de mayo

Tras el altercado, Alonso expulsa de malas maneras al duque de Carril del palacio, pero este contraataca amenazando con llamar a la Guardia Civil alegando el secuestro de su hija. En el terreno amoroso, Martina y Jacobo asumen con dolor que se han convertido en amigos y se han destruido como pareja. El ambiente en el servicio empeora por momentos: Pía comete un grave despiste laboral y Cristóbal le lanza un ultimátum definitivo de despido si vuelve a fallar. Al mismo tiempo, Leocadia ve cómo pierde el control de la casa y busca el consuelo de Cristóbal con un apasionado beso... sin saber que Lorenzo los está observando escondido.

Capítulo 843: Miércoles 27 de mayo

Teresa intenta abrirle los ojos a Pía para que reaccione, recordándole que si la despiden no tendrá cómo mantener a su hijo. Desesperada, el ama de llaves toma una decisión extrema: redactar una carta para Curro contándole toda la verdad sobre el crimen de Jana. Por otro lado, la investigación de Samuel avanza y le confirma a María Fernández que va a interrogar a un vecino para destapar el misterio de Carlo y Estefanía. Paralelamente, Martina discute con Jacobo tras enterarse Adriano de que solo le ayuda por pura lástima. Para rematar la jornada, Lorenzo pasa a la acción y arrincona a Leocadia tras confesarle que vio su beso prohibido con el mayordomo.

Capítulo 844: Jueves 28 de mayo

Leocadia intenta negar su beso con Cristóbal, pero Lorenzo juega sus cartas y la amenaza con destaparlo todo ante don Lisandro si no cumple sus órdenes. Mientras la madre de Vera envía una angustiosa carta suplicando que protejan a su hija, la investigación de Samuel da sus frutos: le confiesa a María Fernández que Carlo y Estefanía eran novios en el pasado, provocando que la sirvienta caiga redonda al suelo víctima de un desmayo. El gran bombazo del día llega con Santos, quien roto por la presión le confiesa a Petra su secreto más oscuro: él mismo asesinó a su madre de forma accidental y Ricardo es inocente. El capítulo cierra por todo lo alto con el regreso del duque dispuesto a llevarse a Vera a la fuerza.

Capítulo 845: Viernes 29 de mayo

Vera se planta y se niega en redondo a marcharse con su padre, lo que desata las amenazas de este contra Alonso. Tras la confesión de Santos, Petra decide apiadarse de él y le promete a Ricardo que no irá a la justicia. El drama vuelve a sacudir a Pía cuando, justo al terminar de escribir la carta donde acusa a Leocadia del asesinato de Jana, ¡Cristóbal se la quita de las manos! Por su parte, María le suelta a Carlo que sabe que Estefanía espera un hijo suyo.

Noticias relacionadas

Pero el terror se apodera de La Promesa en los minutos finales: el duque de Carril burla la seguridad y se cuela en las estancias armado con una pistola. Julieta se cruza en su camino para defender a Vera y ambas jóvenes se encaran al peligroso noble en una pelea desesperada. De repente, el ensordecedor sonido de dos disparos estremece el palacio dejando el destino de las jóvenes en el aire