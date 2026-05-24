'La promesa', avance del capítulo 841 del 25 de mayo: Alonso frena los chantajes del palacio

La semana arranca por todo lo alto en 'La Promesa'. Tras destaparse el gran secreto sobre los verdaderos orígenes de Vera, la joven comienza de manera oficial su etapa como invitada de honor en el palacio de los Luján. Sin embargo, no será un camino de rosas: la muchacha tendrá que hacer frente desde el primer minuto a la extrema hostilidad de Leocadia y Lorenzo, aunque por suerte contará con el férreo apoyo de Manuel y Julieta.

Mientras tanto, en la zona del servicio, la preocupación por Pía no deja de aumentar. El ama de llaves se encuentra al borde del colapso absoluto tras verse totalmente incapaz de confesarle a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana antes de que este partiera hacia Madrid. Por otro lado, Petra continúa con sus hilos de manipulación e insiste a Santos para que denuncie a su propio padre, Ricardo, por la muerte de Ana.

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El gran momento de fricción del capítulo de hoy se vivirá en los salones nobles. Manuel toma la desesperada decisión de ceder ante el chantaje del duque, pero la oportuna intervención de su padre, Alonso, impedirá la entrega del dinero en el último segundo. La tensión escalará de tal manera que ¡el marqués de Luján y el de Carril estarán a punto de llegar a las manos!