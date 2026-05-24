Nuevo varapalo a Mediaset y Kiko Hernández: el Supremo ratifica la millonaria condena por el "acoso" a Julia Janeiro

Julia Janeiro ha ganado de forma definitiva la batalla legal más importante de su vida. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia firme que pone fin a uno de los episodios de mayor presión mediática de la última década en nuestra televisión, ratificando la condena a Kiko Hernández y a Mediaset España por una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

La propia creadora de contenido ha sido la encargada de comunicar la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje rotundo: "Una vez más los tribunales me dan la razón. El Tribunal Supremo condena a Kiko Hernández a indemnizarme con 30.000€ [...]. No todo vale".

El origen del conflicto se sitúa en 2021. En el momento en el que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario alcanzó la mayoría de edad, el extinto 'Sálvame' inició un durísimo seguimiento de su vida diaria. Durante 18 emisiones consecutivas, el programa producido por La Fábrica de la Tele convirtió a la joven en el centro de su escaleta vespertina.

Kiko Hernández, como uno de los pilares del formato de Telecinco, lideró la difusión de especulaciones y datos íntimos de la joven. Una persecución de agencias y reporteros tan intensa que forzó a Julia a cambiar de residencia y mudarse de ciudad en un intento desesperado por recuperar el anonimato. Ahora, el Alto Tribunal deja claro que cumplir los 18 años no convierte automáticamente a un ciudadano en mercancía para las audiencias.

La resolución judicial supone un auténtico golpe financiero para los condenados. Kiko Hernández tendrá que abonar de su propio bolsillo 30.000 euros a la demandante, mientras que Mediaset, como responsable civil subsidiaria por la gravedad de lo emitido en Telecinco, la corporación tendrá que indemnizar a la joven con 190.000 euros.

Julia Janeiro está a punto de dar el salto a la televisión, precisamente en la competencia directa del grupo de Fuencarral. A sus 20 años, la joven se encuentra actualmente inmersa en las grabaciones de 'La Caja Amarilla', el nuevo formato de entretenimiento que Antena 3 prepara para su prime time.

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Este revés judicial llega además en un momento de máxima tensión. Hace solo unas semanas, el propio Kiko Hernández lanzaba una dura advertencia a la joven desde su espacio digital 'Los Kikos TV', asegurando que airearía todo su historial sentimental ahora que daba el salto a la televisión. La respuesta de Julia Janeiro no ha sido de palabra, sino con una demoledora sentencia judicial en la mano.