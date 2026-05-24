'Anatomía de...' el día que Sean Connery huyó de Marbella por culpa de Jesús Gil

La Marbella de principios de los noventa vuelve a estar en el punto de mira. El programa 'Anatomía de...' en laSexta ha dedicado una entrega de infarto a reconstruir la controvertida y mediática figura de Jesús Gil, el constructor que llegó a la alcaldía arrasando en las elecciones a base de populismo, promesas de mano dura y un reparto masivo de pisos y jamones al pueblo llano. Un personaje que marcó una época en nuestra televisión, recordado por aparecer rodeado de modelos en bikini dentro de un jacuzzi, y al que la abogada y política Cristina Almeida no duda en comparar con Donald Trump, asegurando que llegó a poner en serio peligro la seguridad nacional.

Durante el reportaje del espacio de Atresmedia, Almeida se muestra implacable al recordar aquella etapa, afirmando que para Jesús Gil la ley sencillamente no existía y que basó su éxito en la estrategia del pan y circo. Según su testimonio, Marbella se vendía de cara al exterior como un glamuroso centro político y social cuando, en realidad, se había convertido en el epicentro de la corrupción, donde multitud de personalidades nacionales e internacionales comenzaron a dejarse ver atraídas por la impunidad del sistema.

El declive de la época dorada de la ciudad costera también ha sido analizado al detalle por expertos en cultura pop como Alberto Rey, quien desmonta el mito de la sofisticación de aquellos años. Rey explica que Jesús Gil no recogió una Marbella en plenitud, sino una ciudad en decadencia a la que conectó de golpe con el estrellato televisivo instantáneo. De este modo, el glamur de las estrellas de cine de los ochenta dio paso a una noche en la que convivían empresarios de discotecas, jeques y un famoseo plastificado compuesto por fiesteros que gastaban ingentes cantidades de dinero sin que nadie se preguntara jamás de dónde procedía.

En este sentido, el fotógrafo Josele Sánchez aporta un testimonio clave en laSexta al señalar el momento exacto en el que la jet set de primera línea decidió huir de la costa malagueña. Sánchez desvela que, con la llegada de Gil al poder, desembarcó en la ciudad toda la cantera de los personajes más estrafalarios de la televisión, mencionando nombres como Dinio, Rappel o José Manuel Parada, lo que provocó que las grandes fortunas y las celebridades internacionales se fueran retirando de forma escalonada.

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El entorno de influencia política y económica de Gil no solo atrajo a la farándula televisiva, sino que convirtió a la Costa del Sol en un peligroso enclave discreto para mafias británicas, italianas y rusas, sirviendo además de refugio para conocidos exiliados fascistas que buscaban evitar la extradición. Esta degradación del entorno provocó huidas históricas como la del príncipe Alfonso o la del mismísimo Sean Connery. El legendario actor de Hollywood, que llevaba dos décadas residiendo en la zona, abandonó Marbella completamente indignado cuando empezaron a construir de forma masiva al lado de su chalet, llegando incluso a querellarse contra el propio Jesús Gil por utilizar de forma ilegal un vídeo suyo en plena campaña electoral.