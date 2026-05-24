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'D Corazón' desvela la alarmante situación de Francisco: problemas de salud y con una demanda de desahucio
El programa de TVE ha destacado sus declaraciones en el juicio por impago de la pensión a su hija Naomi Apolinar.
El cantante Francisco declarará ante el juez en Barcelona tras ser localizado por la Guardia Civil.
El cantante Francisco ha sido noticia durante las últimas semanas por el juicio con su hija Naomi Apolinar por impago de la pensión. Después de no personarse en la causa, la Guardia Civil consiguió localizarlo para notificarle de la citación judicial.
Esta mañana, 'D Corazón' ha desvelado en exclusiva la alarmante situación en la que se encontraría el cantante. Según ha contado Arnau Martínez, colaborador del programa de TVE, el propio Francisco ha afirmado en el juicio que afronta "problemas de salud, problemas muy graves de dinero y una demanda de desahucio".
Este último punto ha sido el que ha sorprendido a los colaboradores y también a Martínez, que ha querido matizar: "Cuando tú eres parte de un procedimiento, no estás obligado a decir la verdad. Es por eso por lo que la defensa de su hija ha presentado un escrito de trámite para que Francisco aporte toda esta documentación".
Además, el colaborador se muestra con cautela ante la negativa de Francisco a aclarar este asunto: "Siempre me ha contestado a todas las preguntas que le he hecho, pero en esta ocasión no me ha querido decir absolutamente nada de lo del desahucio", ha explicado, añadiendo que en 7 días el cantante debería presentar la documentación que acredite su situación.
En plató, Laura Fa ha reaccionado a la noticia de Arnau, algo sorprendida: "Cuando hablaste la otra vez que lo estaban buscando porque no pagaba, estaba grabando un disco en su casa tan tranquilo y todo iba super bien. Y en dos semanas pasa a tener un tema complicado del que a ti no te quiere dar detalles, a ti que te ha ido contando todo. ¿No suena un poco a que intentará conseguir dinero dando detalles en algún sitio?", se ha preguntado la periodista.
"Yo creo que acabará hablando y acabará pasando por caja", ha respondido Martínez mientras Laura Fa se guardaba su opinión. "Yo sé que siempre ha tenido problemas económicos porque hubo un tiempo que yo hablaba mucho con su mujer", ha comentado Nuria Marín, también presente en plató.
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