Desokupa y Marcos de Quinto contra TVE: insultos de "payasa" a una reportera y amenazas de cierre "en tres meses"

'Malas lenguas noche' también ha sufrido la agresión de Daniel Esteve, líder de Desokupa, durante la manifestación de hoy. Al igual que pasara con laSexta, Esteve ha querido mantener lejos a aquellos periodistas menos afines.

Durante la protesta de hoy en las calles de Madrid, una reportera del equipo de Cintora, ha querido acercarse hasta el líder de Desokupa para hacerle algunas cuestiones, aunque lo que recibió fueron insultos.

"Los de TelePedro no sois periodistas, sois basura..., pregúntaselo a la mierda de cadena para que trabajas...Venga payasa", ha sido tres de las frases que ha entonado Esteve

No fue el único que cargó contra TVE, pues Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos, se plantó delante de los medios para afirmar su predisposición a ser candidato a la presidencia de RTVE.

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"Me he presentado voluntario porque la única aspiración política que tengo, que no estoy en ningún partido, es ser voluntario para ser presidente de RTVE. Y me comprometo a cerrarla en tres meses. No cobraría sueldo e incluso pagaría por hacerlo", ha dicho de manera ferzo el empresario.