David Uclés recuerda el cambio de su abuelo a "mejor amigo" y señaló a qué Ministra pediría explicaciones: "Que me cuente qué pasa"

David Uclés fue el primero en abrir los jardines en los que pretende meterse Mercedes Milá desde anoche en La 2. El artista fue el protagonista de la primera entrega de 'Me meto en un jardín' y en su conversación abordó una predicción cumplida sobre su futuro cuando era más joven, cómo cambió la relación con su abuelo desde el rechazo inicial de este hacia el escritor por su condición sexual y además, señaló a qué Ministra le pediría explicaciones.

En primer lugar, el artista comenzó explicando el proceso de su libro 'La península de las casas vacías': "Es mi vida. Fueron quince años sobreviviendo, tocando en la calle y pintando. Sin cotizar nada. Mi familia estaba enfadadísima conmigo. Mi padre me decía que me sacara unas oposiciones y ya por último ni me hablaba".

Sin embargo, Uclés siempre tuvo claro una cosa, tal y como recuerda que le dijo a sus amigos: "Yo voy a ser una 'f', o famoso o fracasado". Además, el dibujante reconoce que "tenía 34 años y ni un mes cotizado".

El escritor también recordó cómo cambió la relación con su abuelo cuando conoció su orientación sexual: "A las personas mayores le pasan dos cosas: o se ablandan o la coraza que tienen la hacen más ruda todavía. Y mi abuelo se ablandó y era mi mejor amigo. Me contaba todas las historias que luego dieron fruto al libro", comentaba.

A pesar de eso, el músico siempre supo "ponerse en la piel de los demás" para entender los insultos que recibía de su abuelo al principio: "No era un insulto hacia mí por tener pluma, era una autodefensa herededa", opina.

Por último, Uclés abordó la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país y que afecta especialmente a los jóvenes: "Yo habiendo ganado mucho dinero, me costaba encontrar un piso en Madrid que no fuera un zulo. Es una queja generacional, si yo no puedo con el dinero que he ganado, ¿qué hacen mis amigos que ganan muchísimo menos?", se preguntó ante Milá.

"Mi generación no tiene casa y se están haciendo la idea de que es normal", prosiguió. "Si tú pudieras arreglarlo,¿qué harías?", preguntó entonces la presentadora. "Es que para arreglarlo tienes que plantarle cara a gente muy poderosa", reconoció.

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Aunque para Uclés enfrentarse al poder es una tarea que considera sencilla, dudó de si una vez en el Ministerio podría llevar a cabo la solución al problema habitacional: "A lo mejor cuando estás ahí no puedes hacerlo". "¿Ni siquiera siendo ministro? quiso saber Milá: "Si hay una Ministra con la que me gustaría hablar es con la de vivienda para que me cuente qué pasa, por qué no escuchan los políticos el mensaje de rabia de aquellos que no tenemos vivienda", finalizó.