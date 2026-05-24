Daniel Esteve agrede a un reportero de laSexta, le arrebata el micrófono y lo lanza por los aires

Momento de máxima tensión y violencia el que se ha vivido en pleno centro de Madrid contra un equipo de televisión. Los informativos de laSexta han emitido este sábado, 23 de mayo, unas lamentables imágenes en las que su reportero, Javier Bastida, sufre una clara agresión física y verbal mientras ejercía su derecho a informar durante la manifestación de la extrema derecha convocada para exigir la dimisión de Pedro Sánchez.

Todo ocurrió cuando el periodista de la cadena de Atresmedia intentaba acercarse para preguntar a Víctor de Aldama, uno de los nombres clave de la actualidad judicial. En ese instante, Daniel Esteve, dueño y líder de la controvertida organización Desokupa, intervino de forma violenta apartando bruscamente el brazo del reportero para impedir la pregunta. Lejos de quedarse ahí, segundos después el radical agarró con fuerza el micrófono de laSexta para lanzarlo por los aires, interrumpiendo por completo el trabajo de la cadena.

A lo largo de un agónico recorrido de minuto y medio, Esteve arremetió en repetidas ocasiones contra el periodista, lanzándole constantes amenazas e increpándole con comentarios desafiantes como: "¿Quieres agua? Muévete ahí". Desde la redacción de laSexta Noticias han denunciado firmemente los hechos, criticando duramente el constante acoso hacia su compañero con el único objetivo de "incomodar el derecho a informar", matizando además que el equipo de televisión respetó en todo momento el perímetro de seguridad.

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Una cita de alta tensión en las calles de la capital en la que, además del grave altercado sufrido por el rostro de laSexta, se registraron diversos momentos de fricción y enfrentamientos entre los asistentes de ultraderecha y los agentes de la Policía.