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Sábado 23 de mayo 2026

Audiencias TV ayer: 'La Voz Kids' lidera con mínimo y 'Hay una cosa que te quiero decir' se recupera con Marta Sánchez

'laSexta Xplica' vuelve a vencer en su duelo contra 'Malas lenguas Noche'

'Hay una cosa que te quiero decir' / 'La Voz kids'

'Hay una cosa que te quiero decir' / 'La Voz kids' / TELECINCO / ANTENA 3

Redacción Yotele

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Madrid
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La noche del sábado sigue estando bajo el control de 'La Voz Kids'. El talent show de Antena 3 vuelve a liderar el prime time, pero lo hace cediendo terreno y anotando mínimo de temporada con un 11,7%. Esto a pesar de no tener la competencia directa de otro formato musical como 'La casa de la música', que la semana pasada emitió su segundo especial y logró arañarle puntos al programa de Eva González.

Además, también le perjudicó a 'Hay una cosa que te quiero decir', que recupera el doble dígito tras el cambio de apuesta de TVE, que volvió a apostar por cine en la sexta noche de la semana. El programa de Jorge Javier Vázquez recibió a Marta Sánchez y logró recuperarse hasta un 10%.

Por su parte, el duelo de actualidad se saldó de nuevo con victoria para 'laSexta Xplica'. El programa de José Yélamo sube hasta un 6,9% y 510.000 espectadores con la imputación de Zapatero, mientras que 'Malas lenguas Noche' se queda con el 4,4% y 320.000 seguidores.

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En cuanto al resto de la noche, La 1 se queda con la tercera plaza gracias a la película 'Un mar de enredos', que logra el respaldo del 8,6% de la audiencia. Por último, en Cuatro, 'Fast & Furious 9' pincha y se conforma con el 5,2%

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