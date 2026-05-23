Programación
TVE vuelve a dejar sin hueco a 'Cine de Barrio': este es el motivo por el que hoy no se emite el programa de Inés Ballester
La gran final de la Champions League Femenina revoluciona la tarde de La 1, obligando a la cadena pública a levantar su clásico cinematográfico por segunda semana consecutiva.
Los seguidores de 'Cine de Barrio' tendrán que esperar, una semana más, para reencontrarse con los grandes clásicos del cine español. La tarde de este sábado, La 1 de TVE ha vuelto a modificar de forma drástica su parrilla de programación, dejando sin su habitual espacio de las 19:00 horas a Inés Ballester y sus colaboradores. El motivo está más que justificado, pero obligará a los espectadores más tradicionales a cambiar de planes.
La culpa de esta ausencia la tiene el fútbol de máxima categoría. La cadena pública se ha volcado con la emisión en directo de la final de la UEFA Women's Champions League. El decisivo encuentro ha arrancado a las 18:00 horas y, aunque el tiempo reglamentario concluye a las 20:00 horas, TVE ha blindado su horario ante la posibilidad de prórroga, tanda de penaltis y, por supuesto, la posterior entrega del trofeo de campeonas.
Ante este importante despliegue deportivo, la Corporación ha diseñado una tarde completamente blindada al fútbol, configurando la siguiente parrilla de urgencia para evitar retrasos en sus informativos:
- 17:40 - 18:00 horas: Previa de la UEFA Women's Champions League
- 18:00 - 20:00 horas: Partido de la UEFA Women's Champions League
- 20:00 - 20:30 horas: Post-partido y entrega del trofeo
- 20:30 - 21:00 horas: 'Aquí la Tierra'
Esta cancelación temporal no es un hecho aislado. Se trata de la segunda semana consecutiva que el histórico formato de Televisión Española se cae de la programación. El pasado fin de semana, La 1 decidió rendirse a la nostalgia galáctica emitiendo la saga original de 'Star Wars'. Debido a la larga duración de los largometrajes, los programadores de la cadena ya se vieron obligados a sacrificar el espacio de cine patrio, que previsiblemente recuperará su total normalidad el próximo sábado.
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