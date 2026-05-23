Juguetes sexuales, el regalo inesperado de 'Espejo Público' a Susanna Griso antes de su boda: "Voy a pedir cambio de horario"

Susanna Griso es una de las presentadoras más reconocibles del panorama audiovisual y su seriedad y desparpajo se hacen palpables cada mañana en 'Espejo Público'. Pero en la mañana de ayer, la periodista fue sorprendida por su equipo para recibir un regalo de lo más picante antes de su boda.

Y es que Griso contraerá matrimonio el próximo mes de julio, así que el programa le ha preparado un obsequio por adelantado: "Si no tenemos claro que regalarle a Susanna, por qué no hablamos con Lorena, que es una mujer que conoce muy bien a las mujeres y nos echa una mano?", comenzó diciendo Gemma López ante la atenta escucha de la presentadora.

"Maravilloso", reaccionaba Griso antes de empezar a ver uno por uno los juguetes sexuales que Lorena iba mostrando a los espectadores, explicando de paso su correcto uso. "Yo voy a tener que pedir cambio de horario porque si no, no voy a poder disfrutar todo esto", decía entre risas la presentadora.

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"Me tienes que hacer un croquis", continuaba bromeando Griso, que reconocía no conocer ni haber utilizado algunos de los juguetes que 'Espejo Público' le habían regalado. Además en uno de los regalos, la presentadora se mostró dispuesta a compartir el objeto con sus compañeros: "Y cuando quiera que se callen, pulso el mando", comentaba en tono bromista.