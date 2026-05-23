Beatriz Pérez Aranda lo vuelve a hacer: rebautiza de esta manera a Bad Bunny y deja sin palabras a su compañero

El plató del Canal 24 Horas de TVE volvió a ser testigo de la increíble complicidad —y los divertidos piques en directo— de sus rostros informativos. Todo comenzó cuando los presentadores bromeaban sobre cómo espabilar a la audiencia a esas horas de la mañana tras emitir un vídeo musical. Tras un pequeño lío con el nombre del grupo 'Dear Joan', la mítica periodista no dudó en hacer la traducción literal: "Querida Joana", soltó con guasa.

Su compañero en el plató, Lluís Guilera, le agradeció el gesto de forma irónica: "Gracias por la traducción". Pero Beatriz Pérez Aranda, lejos de achantarse, defendió su espontaneidad entre risas: "No, no, perdona. Este momento era importante". Fue en ese preciso instante cuando el copresentador cometió el "error" de retar a la reina de los virales de la televisión pública sin imaginarse la respuesta que le venía encima.

"Mira, puestos a traducir... Bad Bunny, que sería...", le lanzó Lluís Galera dejando la frase en el aire. Sin pestañear un solo segundo, con una seguridad aplastante y una sonrisa de oreja a oreja, Beatriz Pérez Aranda remató el chiste rebautizando por completo a la estrella internacional: "Bunny el malo".

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La desternillante respuesta dejó a Lluís Galera completamente descolocado y sin palabras ya que la traducción correcta del pseudónimo del artista de Puerto Rico es "Conejo Malo" (Bad = Malo, Bunny = Conejo). Sin embargo, ese inesperado intercambio de orden que se sacó de la manga la periodista para rebautizarlo como "Bunny el malo". Tras unos segundos perplejo, Lluís Guilera dejó pasar el momento para seguir con la noticia sobre los conciertos del artista: "Vale... Bad Bunny llega a España", finalizó.