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Viernes 22 de mayo

Audiencias TV ayer: 'De viernes' toca fondo con Alejandra Rubio, 'Tu cara me suena' lidera a la baja y Ana Rosa marca nuevo récord

Por la mañana, 'En boca de todos' y Nacho Abad superan sobradamente a 'Al Rojo vivo' y Antonio García Ferreras

'De viernes' / 'Tu cara me suena' / 'El programa de AR'

'De viernes' / 'Tu cara me suena' / 'El programa de AR' / TELECINCO / ANTENA 3

Redacción Yotele

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Madrid
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'Tu cara me suena' lidera la noche del viernes pero sufre un bajón en Antena 3. El gran titán del prime time no da opciones a sus rivales y vuelve a convertirse en la opción favorita de los espectadores al firmar un sólido 19,1% de cuota de pantalla y 1.453.000 fieles. A pesar de su indiscutible liderazgo, el talent show de imitaciones musicales de Antena 3 experimenta una notable tendencia a la baja al perder 2 puntos de share respecto a la gala del pasado viernes.

Por su parte, Telecinco experimenta un grave tropiezo de 'De viernes', que toca fondo con la entrevista a Alejandra Rubio. El programa de crónica social pierde el donle dígito en su última entrega, firmando un frío 9,5% de cuota y apenas 701.000 seguidores, lo que supone la segunda peor cuota de esta temporada y el menor registro de espectadores de la misma.

La nota positiva de la jornada en Mediaset corre a cargo de Ana Rosa Quintana, que este viernes logró pulverizar sus propios marcadores tras registrar su récord de temporada. La mesa política, de actualidad y corazón de Telecinco se disparó hasta un excelente 15,6% de share y congregó a 357.000 espectadores.

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 19,1% y 1.453.000

Telecinco

De viernes: 9,5% y 701.000

La 1

Plan de c1ne: 6,9% y 594.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 568.000

El Blockbuster: 6,2% y 521.000

laSexta

laSexta Clave: 4,5% y 373.000

laSexta Columna: 6,3% y 602.000

Equipo de Investigación: 6,2% y 602.000 / 5,3% y 383.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,3% y 381.000

Cifras y letras: 6,3% y 604.000

Plano general: 3% y 296.000

Historia de nuestro cine: 2,4% y 174.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 10,8% y 315.000

lasSexta

Equipo de Investigación: 6,3% y 246.000 / 7,7% y 184.000

Cuatro

Cine Cuatro: The Fast and Furious: 7% y 247.000

La 1

Plan de c1ne 2: La gran mentira: 5,7% y 201.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,8% y 1.196.000

Y Ahora Sonsoles: 8,8% y 637.000

Pasapalabra: 19,1% y 1.428.000

La 1

Directo al grano: 9,8% y 815.000

Valle Salvaje: 10,7% y 767.000

La promesa: 13% y 910.000

Malas lenguas: 10,6% y 773.000

Aquí la tierra: 12% y 912.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,4% y 676.000

El diario de Jorge: 9,5% y 663.000

Allá tú: 10,9% y 803.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,4% y 520.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,5% y 373.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 491.000

Más Vale tarde: 5,4% y 385.000

La 2

El cazador:

Saber y ganar: 7,6% y 680.000

Grandes Documentales: 3,8% y 305.000

Malas lenguas: 6,4% y 450.000

Sukha: 1,5% y 101.000

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Trivial Pursuit: 1,6% y 119.000

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