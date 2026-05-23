Viernes 22 de mayo
Audiencias TV ayer: 'De viernes' toca fondo con Alejandra Rubio, 'Tu cara me suena' lidera a la baja y Ana Rosa marca nuevo récord
Por la mañana, 'En boca de todos' y Nacho Abad superan sobradamente a 'Al Rojo vivo' y Antonio García Ferreras
'Tu cara me suena' lidera la noche del viernes pero sufre un bajón en Antena 3. El gran titán del prime time no da opciones a sus rivales y vuelve a convertirse en la opción favorita de los espectadores al firmar un sólido 19,1% de cuota de pantalla y 1.453.000 fieles. A pesar de su indiscutible liderazgo, el talent show de imitaciones musicales de Antena 3 experimenta una notable tendencia a la baja al perder 2 puntos de share respecto a la gala del pasado viernes.
Por su parte, Telecinco experimenta un grave tropiezo de 'De viernes', que toca fondo con la entrevista a Alejandra Rubio. El programa de crónica social pierde el donle dígito en su última entrega, firmando un frío 9,5% de cuota y apenas 701.000 seguidores, lo que supone la segunda peor cuota de esta temporada y el menor registro de espectadores de la misma.
La nota positiva de la jornada en Mediaset corre a cargo de Ana Rosa Quintana, que este viernes logró pulverizar sus propios marcadores tras registrar su récord de temporada. La mesa política, de actualidad y corazón de Telecinco se disparó hasta un excelente 15,6% de share y congregó a 357.000 espectadores.
PRIME TIME
Antena 3
Tu cara me suena: 19,1% y 1.453.000
Telecinco
De viernes: 9,5% y 701.000
La 1
Plan de c1ne: 6,9% y 594.000
Cuatro
First Dates: 6,1% y 568.000
El Blockbuster: 6,2% y 521.000
laSexta
laSexta Clave: 4,5% y 373.000
laSexta Columna: 6,3% y 602.000
Equipo de Investigación: 6,2% y 602.000 / 5,3% y 383.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,3% y 381.000
Cifras y letras: 6,3% y 604.000
Plano general: 3% y 296.000
Historia de nuestro cine: 2,4% y 174.000
LATE NIGHT
Antena 3
Tu cara me suena: 10,8% y 315.000
lasSexta
Equipo de Investigación: 6,3% y 246.000 / 7,7% y 184.000
Cuatro
Cine Cuatro: The Fast and Furious: 7% y 247.000
La 1
Plan de c1ne 2: La gran mentira: 5,7% y 201.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,8% y 1.196.000
Y Ahora Sonsoles: 8,8% y 637.000
Pasapalabra: 19,1% y 1.428.000
La 1
Directo al grano: 9,8% y 815.000
Valle Salvaje: 10,7% y 767.000
La promesa: 13% y 910.000
Malas lenguas: 10,6% y 773.000
Aquí la tierra: 12% y 912.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,4% y 676.000
El diario de Jorge: 9,5% y 663.000
Allá tú: 10,9% y 803.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,4% y 520.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,5% y 373.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 491.000
Más Vale tarde: 5,4% y 385.000
La 2
El cazador:
Saber y ganar: 7,6% y 680.000
Grandes Documentales: 3,8% y 305.000
Malas lenguas: 6,4% y 450.000
Sukha: 1,5% y 101.000
Trivial Pursuit: 1,6% y 119.000
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