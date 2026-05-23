En 'De viernes'
La dedicatoria que hizo llorar a Terelu Campos antes de su implacable ataque a Carmen Lomana: "Es innecesario"
Duro reproche de Joaquín Prat a Alejandra Rubio por su vuelta a 'De viernes': "Uno cada dos meses da para vivir".
El programa organizó un "club de lectura" por el debut literario de Alejandra Rubio, provocando las lágrimas de su madre tras recordar una promesa familiar.
'¡De viernes!' se transformó anoche en un improvisado club de lectura con motivo del lanzamiento de 'Si decido arriesgarme', la primera novela de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos acudió al plató de Telecinco para enfrentarse a las críticas y valoraciones de los colaboradores, reaccionar en directo a las opiniones de su debut literario y, de paso, regalar a la audiencia uno de los momentos más lacrimógenos y emotivos de la noche.
La encargada de abrir fuego fue Ángela Portero, quien inauguró una sección en la que los tertulianos fueron leyendo, uno a uno, los pasajes más llamativos del libro. El ambiente se volvió especialmente sensible cuando la periodista destapó la enigmática dedicatoria que encabeza la novela: "Todos los sueños que cumpla son para ti".
Un mensaje cargado de significado que el programa no tardó en contextualizar, rescatando una emotiva carta que Alejandra le había escrito años atrás a su abuela, la mítica María Teresa Campos, donde ya aparecía esa misma frase.
Al escuchar de nuevo las palabras que su hija le dedicó a la recordada presentadora, Terelu Campos no pudo evitar quebrarse por completo en directo. Rota por la emoción y el recuerdo de su madre, la colaboradora rompió a llorar, provocando que Alejandra Rubio se levantara de inmediato para fundirse con ella en un tierno y reconfortante abrazo que acalló el plató.
Tras el emotivo instante, la pareja de Carlo Costanzia quiso explicar el motivo de ese misterioso homenaje: "Se lo prometí. No he puesto 'abuela' porque no quería que fuera algo muy evidente, era algo mío", confesó. Alejandra se sinceró sobre el vacío que dejó la comunicadora en su vida: "Sé que si hubiera estado aquí habríamos comentado durante horas este libro. Me hubiera hecho cambiar cien mil millones de cosas seguro porque ella siempre tenía la razón, y yo siempre me fiaba de ella", concluyó visiblemente conmovida.
Terelu responde a las críticas de Carmen Lomana
Después, el programa le ha mostrado a Alejandra Rubio las críticas de algunos famosos hacia el lanzamiento de su primera novela, pero hubo una a la que Terelu quiso responder, que fue a la de Carmen Lomana. "Ese es el nivel cultural de este país", se quejaba la empresaria cuando el reportero de Europa Press le contaba que el libro estaba siendo de los más vendidos.
Antes de que Alejandra tomara la palabra, su madre interrumpió para retratar a Lomana: "La última vez que estuvo aquí me dijo 'Me encanta Alejandra. Cómo habla, cómo se pronuncia, cómo es capaz de defenderse...Bueno y su novio...Hacen un parejón'. Entonces yo digo, qué necesidad hay de decir algo si no lo piensa o siente. Me parece innecesario".
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