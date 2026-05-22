Xelo Montesinos, CEO de Unicorn, aclara cómo quedará ‘El tiempo justo’ tras la revolución de las tardes de Telecinco

Xelo Montesinos ha hablado sobre el futuro de ‘El tiempo justo’ después de que Telecinco haya anunciado una profunda remodelación de sus tardes a partir del próximo mes. En una entrevista con Bluper, la productora de Unicorn Content ha explicado que el programa sigue “en plena construcción”, pero ha dejado claro que la crónica social continuará formando parte del formato.

“La crónica social sigue”, ha asegurado Montesinos, que defiende la capacidad del espacio para adaptarse a la actualidad de cada día. “Gracias a la versatilidad que tenemos en Unicorn hace que el programa se adapte en función a la noticia: un temporal, un suceso... Tenemos la garantía de los presentadores y colaboradores que tenemos, que nos permite pasar de un tema a otro. No vamos a prescindir de nada”, ha señalado.

La responsable de Unicorn también ha querido trasladar tranquilidad sobre la relación con Mediaset. “La semana pasada tuvimos mucho que celebrar, porque siguen los presentadores y siguen los programas. La cadena confía en Unicorn. La relación es fantástica, vamos a seguir peleando”, ha afirmado, en referencia a la continuidad de sus formatos dentro de la nueva etapa de Telecinco.

Montesinos también ha respondido al comentado momento de Joaquín Prat, que ironizó en directo con que el Padre Apeles podía darles la “extremaunción” ante los cambios en la parrilla. La productora ha quitado hierro al asunto y ha defendido el carácter del presentador: “Él es peleón también y completamente transparente. Es un tío que no se calla nada y no tiene filtros, que es lo que le gusta al público también”.

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Además, ha confirmado que Joaquín Prat seguirá en las tardes de Telecinco tras su renovación. “Él ha renovado, continúa en la tarde, y en junio va a ser papá”, ha recordado. Lo que todavía no está cerrado es quién se hará cargo del programa durante su baja de paternidad: “Todavía no lo tenemos claro”.