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Episodio 421

‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de hoy viernes 22 de mayo: Rosalía aprovecha la ausencia de Rafael para estar con su hija

Dámaso comunica a las parteras un cambio de planes con el bebé, mientras Enriqueta se atreve a desafiar a José Luis.

Avance diario de 'Valle Salvaje'

Avance diario de 'Valle Salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

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Madrid
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‘Valle Salvaje’ cierra la semana este viernes 22 de mayo con un capítulo marcado por decisiones arriesgadas y movimientos que pueden tener consecuencias inmediatas. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.

En el capítulo de hoy, Rosalía aprovecha una salida de Rafael para acercarse a su hija. La ausencia de él le da una oportunidad que no quiere dejar escapar, aunque ese gesto puede complicar todavía más una situación ya marcada por la tensión y la vigilancia.

Mientras tanto, Dámaso comunica a las parteras un cambio de planes relacionado con el bebé. La decisión altera el rumbo previsto y abre nuevas dudas sobre qué ocurrirá con el niño y con quienes han intentado proteger el secreto hasta ahora.

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Braulio también empieza a mostrar su malestar y reprocha a su madre su pasividad ante lo que está ocurriendo. En paralelo, Enriqueta decide dar un paso al frente y se planta ante José Luis, un desafío que puede cambiar el equilibrio de fuerzas en ‘Valle Salvaje’.

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