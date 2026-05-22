Expulsado 'Supervivientes' ayer: Gerard entierra el hacha de guerra y se despide de Maica y Claudia

Telecinco vivió este jueves una nueva gala de 'Supervivientes 2026' marcada por las emociones a flor de piel, drásticos cambios de look provocados por la 'Mesa de las tentaciones' y, sobre todo, una expulsión que deja un vacío enorme en los Cayos Cochinos. Tras una intensa batalla en las votaciones, Gerard Arias se convirtió en el último expulsado de la edición, poniendo fin a su sueño tras no conseguir el respaldo mayoritario del público frente a Aratz.

La velada comenzó con tres pesos pesados en la cuerda floja: Alvar Seguí, Aratz Lakuntza y el propio Gerard (después de que Claudia Chacón lograra salvarse el pasado martes). El público dictó sentencia, dejando el duelo final en un cara a cara de infarto que terminó con la salida inmediata del ciudadrealeño.

A pesar de haber sido uno de los náufragos más fuertes en el plano de la supervivencia —logrando grandes hitos en la pesca y dejándose ver los últimos días con un llamativo taparrabos por exigencias del programa—, el concurso de Gerard ha estado salpicado por fuertes polémicas. Sus brutales enfrentamientos con Claudia Chacón por las tareas de la playa y las posteriores disputas con Maica Benedicto (quien ha sufrido esta semana al perder 40 centímetros de su melena) desgastaron su camino en el 'reality'.

Sin embargo, la Palapa obra milagros, y el momento de recoger el saco sirvió para que el concursante mostrara su versión más humana y conciliadora. Lejos del tono beligerante de las últimas semanas, Gerard decidió enterrar definitivamente el hacha de guerra antes de abandonar la Palapa de 'Supervivientes'.

Con los ojos vidriosos y visiblemente emocionado, el robinson se rompió por completo y quiso despedirse de manera madura de sus dos grandes rivales, Maica y Claudia, dejando a un lado los reproches y fundiéndose en un emotivo adiós que selló la paz definitiva entre ellos. "El sueño está cumplido, he llegado aquí y me he demostrado que podía hacer fuego, leña, pescar y que era un gran superviviente", sentenció entre lágrimas con orgullo antes de cruzar la mítica puerta.

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Con la expulsión de Gerard, 'Supervivientes 2026' encara sus semanas definitivas perdiendo a uno de sus perfiles más competitivos, reconfigurando por completo las estrategias y alianzas de cara a las próximas nominaciones.