Episodio 566
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 22 de mayo: Fina hace una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de Marta
Álvaro acusa a Salva delante de todos, Nieves se prepara para marcharse a Tarragona y don Agustín vuelve a presionar por la muerte del padre de Luz.
‘Sueños de libertad’ cierra la semana este viernes 22 de mayo con un capítulo marcado por acusaciones, despedidas y nuevas sospechas. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.
En el capítulo de hoy, Álvaro planta cara a Salva después de que este le acusara de estar implicado en el robo de los camiones. Pero lejos de quedarse callado, Álvaro le devuelve el golpe y señala al cantinero delante de todos como el verdadero cómplice de Gorito, provocando que los trabajadores empiecen a desconfiar de él.
Nieves celebra su comida de despedida antes de marcharse a Tarragona. Pablo intenta convencerla de que se quede en Toledo, aunque también tendrá que enfrentarse a otra conversación complicada: su encuentro con Digna para hablar de la verdad sobre la muerte de Gervasio y tratar de entender la traición de Damián.
Mientras tanto, Gabriel se muestra hundido ante Beatriz por no haber conseguido salvar la empresa, y ambos terminan besándose de nuevo. Tasio también está roto por la marcha de Carmen, y Damián intenta sostener a su hijo en medio del golpe que ha supuesto para todos el futuro de la fábrica.
Marta y Fina se preparan para despedirse para siempre de la casa de los montes, dejando allí una parte importante de su historia. Sin embargo, antes de marcharse, Fina realiza una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de Marta. Además, Julia conoce a Valentina y no duda en preguntarle a Andrés si es su novia. Don Agustín, por su parte, vuelve a confrontar a Nieves por la muerte del padre de Luz, mientras Salva termina confesándole a Mabel toda la verdad sobre su pasado y su estancia en prisión.
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