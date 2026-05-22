‘La Promesa’, avance del capítulo de hoy viernes 22 de mayo: Pía corre para impedir que Curro se marche sin saber la verdad sobre Jana

‘La Promesa’ cierra la semana este viernes 22 de mayo con un capítulo marcado por secretos que empiezan a desbordarse. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 18:35 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play.

En el capítulo de hoy, el Marqués de Luján obliga a Vera a abandonar sus tareas como doncella. La joven no se siente cómoda con la nueva situación, pero Alonso deja claro que, al ser una señorita de la nobleza, ya no puede seguir ocupando ese lugar en el servicio. Desde ahora, deberá comportarse como una invitada más en La Promesa.

Curro y Ángela preparan su viaje a Madrid, una decisión que enfurece a Leocadia. Alonso, en cambio, apoya a los dos jóvenes y les permite marcharse juntos. La salida de Curro provoca una reacción desesperada en Pía, que al enterarse de que ya se va corre para impedir que abandone el palacio sin conocer una verdad decisiva: Leocadia fue quien acabó con la vida de Jana.

Mientras tanto, Manuel se sincera con Julieta y le cuenta todo sobre la amenaza de Ciro a su familia. Esa conversación les permite recuperar parte de la complicidad perdida, aunque él sigue ocultándole información. En paralelo, Adriano intenta poner distancia con Martina por respeto a Jacobo, pese a que el acercamiento entre ambos es cada vez más evidente.

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En la zona de servicio, Ricardo pide a Santos que se mantengan firmes en la mentira sobre la muerte de su madre, mientras Petra presiona al joven para que denuncie a su padre ante la Guardia Civil. Además, María Fernández y Samuel empiezan a sospechar que Estefanía está embarazada de Carlo, una posibilidad que deja a la señorita Fernández completamente desesperada.