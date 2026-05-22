Pedro Piqueras no se corta para calificar la sentencia que excluye 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Es una tragedia"

'La revuelta' recibió esta noche a Pedro Piqueras en su teatro y David Broncano no dudó en aprovechar la actualidad para pedirle al que fuera presentador de informativos en Telecinco una reacción a la noticia del día: la sentencia del Supremo que exige a Antena 3 el cese de las emisiones de 'El Rosco' como parte de 'Pasapalabra', al considerarse un formato independiente.

Este terremoto televisivo ha provocado la reacción de Antena 3, que ha desgranado sus planes de cara a las próximas semanas, pero al final de la tarde se ha conocido uno aún mayor, y es que Mediaset compró en secreto los derechos de 'El rosco' mientras se emitía como prueba dentro del concurso que ahora presenta Roberto Leal.

Pedro Piqueras ha recogido el guante de Broncano y se ha pronunciado sobre esta sentencia: "Es una tragedia". "Para Antena 3. Igual para nosotros (TVE) está bien", comentaba el presentador de 'La revuelta'. "Pasapalabra es un gran programa para tenerlo delante del informativo", confesaba el periodista, que gozó de tener el concurso de talonera durante más de una década.

"Durante ese tiempo fuimos líderes absolutos. Cuando el programa se va, empezamos a perder audiencia", ha explicado Piqueras sobre el golpe de efecto que supuso la compra de Antena 3 de los derechos del concurso. "El rosco es lo que...y es lo que ahora no les dejan emitir", ha añadido el periodista.

En ese momento, Broncano se ha dirigido al público para explicarles lo que él y Piqueras estaban comentando: "Igual no lo habéis visto. Pasapalabra ha tenido como mil juicios, cuando se fue de Telecinco a Antena 3, ha habido muchas cosas", trataba de resumir el humorista, que ha recibido una ayuda de su invitado para que los espectadores y asistentes al teatro entendieran mejor lo ocurrido.

"Se consideraba que El rosco no formaba parte del programa, sino que tenía otros derechos. Creo que es algo así", ha comentado. "Y hoy el Tribunal Supremo ha dicho que 'Paspalabra' no puede emitir El rosco nunca más. Yo me he puesto triste", ha bromeado Broncano.

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"¿En vez de en rosco no pueden hacerlo en rectas?", preguntaba Segrio Brezos, desatando la risa del presentador. "Yo creo que el programa sin El rosco no es lo mismo. Eso es evidente. Y creo que en esa casa, que saben lo que vale El rosco, intentarán hacer algo similar", ha pronosticado Piqueras para finalizar.