Invitados '¡De viernes!' hoy: reencuentro familiar por el 25 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco y la vuelta a televisión más esperada

‘¡De viernes!’ prepara una entrega marcada por los reencuentros familiares y las cuentas pendientes. El programa de Telecinco sentará por primera vez juntas en un plató a Rocío Flores y Raquel Mosquera para recordar a Pedro Carrasco, coincidiendo con el 25º aniversario del fallecimiento del boxeador.

Rocío, que tenía cuatro años cuando murió su abuelo, y Raquel, última mujer del deportista, repasarán episodios clave de la historia familiar y compartirán objetos y recuerdos vinculados a Carrasco. Además, la nieta del boxeador revivirá parte de su infancia y descubrirá piezas que hasta ahora no habían visto la luz.

La noche también contará con la reaparición de Alejandra Rubio tras dos meses alejada de los focos. La hija de Terelu Campos concederá su primera entrevista después de la presentación de su libro y responderá a las críticas recibidas. Además, hablará de cómo está viviendo su segundo embarazo y de los preparativos ante su próxima maternidad.

Otro de los momentos centrales será el cara a cara entre Vanesa Bouza, exconcursante de ‘GH’, y su hijo Alejandro. Ambos intentarán abordar en plató los conflictos que les separan. Ella relatará el calvario que asegura haber vivido por el comportamiento del joven, mientras él le reprochará su ausencia como madre y le pedirá una disculpa por los errores cometidos.

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La última hora de ‘Supervivientes’ también tendrá espacio propio con Almudena Porras, última expulsada del reality, que se sentará junto a Marisa Jara, Rocío Flores, Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz para comentar imágenes inéditas de la aventura.