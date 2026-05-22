Jueves 21 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' arrasa sin rival, 'Horizonte' firma máximo del año y 'Pasapalabra' supera el 20% el primer día tras la sentencia del Tribunal Supremo
El reality de Telecinco domina el jueves mientras 'El Hormiguero' cierra la semana líder.
'Supervivientes' volvió a dominar la noche del jueves sin encontrar rival. La gala del reality firmó un enorme 17,2% de cuota de pantalla y reunió a 999.000 espectadores, imponiéndose con claridad en su franja. La otra gran noticia de la noche estuvo en Cuatro. 'Horizonte' alcanzó su máximo de 2026 con un 12% de share y 899.000 espectadores, situándose como segunda opción de su franja y confirmando su gran momento.
En La 1, la película 'La vida padre' destacó en el prime time con un 11% de cuota y 792.000 espectadores. Antena 3, por su parte, se quedó con un 7,9% y 616.000 espectadores con un nuevo capítulo de '¿A qué estás esperando?'.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' cerró la semana líder con la visita de Lola Índigo. El programa anotó un 14,1% de share y 1.640.000 espectadores, mientras que en La 1, 'La Revuelta' firmó un 11,8% y 1.344.000 espectadores con la visita de Pedro Piqueras.
Cuatro también celebró máximo en la sobremesa. 'Todo es mentira' subió a nuevo máximo de temporada con un 8,9% de cuota y 675.000 espectadores. Además, en la tarde destaca 'Pasapalabra', que mantuvo su fuerza en Antena 3 en su primera emisión tras la sentencia del Tribunal Supremo. El concurso reunió a 1.552.000 espectadores y alcanzó un 20,1% de cuota de pantalla.
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