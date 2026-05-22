Alsina renueva con Onda Cero en "modo prejubilación" tras los rumores de su fichaje por la SER para hacer tándem con Rafa Latorre en 'Más de uno', que tendrá nueva estructura

Rafa Latorre y Carlos Alsina liderarán las mañanas de Onda Cero

Madrid, 22 may (EFE).- Los periodistas Rafa Latorre y Carlos Alsina liderarán las mañanas de la emisora de radio Onda Cero a partir de la próxima temporada, han informado a EFE fuentes cercanas a la cadena, que apuesta así por el talento interno para el programa 'Más de uno'.

Latorre se hará cargo del tramo informativo, a primera hora de la mañana, y Carlos Alsina pasa a liderar la segunda parte del programa, dedicada al contenido de magacín, tras haber dirigido y presentado en solitario 'Más de uno' los últimos años.

Las citadas fuentes han puesto en valor a estos profesionales, al recordar que Alsina ha logrado récord de audiencia en siete de los últimos nueve Estudios General de Medios (EGM), mientras que Latorre ha conseguido los mejores resultados históricos de 'La Brújula', el programa nocturno que presenta actualmente.

La decisión se iba a hacer pública a principios de la próxima semana, según las mismas fuentes cercanas a la cadena.

'Más de uno' se emite de lunes a viernes de seis de la mañana hasta las 12:30 horas, mientras que 'La Brújula' está en directo de 19:00 a 23:30 horas.

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Alsina (Madrid, 1969) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, mientras que Rafa de la Torre nació en 1981 en Pontevedra, donde inició su carrera profesional. EFE