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Episodio 420

‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de hoy jueves 21 de mayo: un secreto amenaza con hundir a los Gálvez de Aguirre

Petra empieza a dudar sobre el futuro del hijo de Adriana, mientras Hernando informa a José Luis de que una verdad clave ha salido a la luz.

Avance diario de 'Valle Salvaje'

Avance diario de 'Valle Salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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‘Valle Salvaje’ continúa este jueves 21 de mayo con un capítulo marcado por las dudas, las amenazas y una revelación que puede cambiarlo todo. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.

En el capítulo de hoy, Petra comienza a cuestionarse qué deben hacer con el hijo de Adriana. La situación se vuelve cada vez más delicada y sus dudas abren una grieta en un secreto que hasta ahora todos intentaban mantener bajo control.

Mientras tanto, en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. El momento puede tener consecuencias graves para ambas, especialmente en un entorno donde cualquier gesto se interpreta como una amenaza.

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La tensión crece todavía más cuando Hernando informa a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz. La noticia puede poner contra las cuerdas a los Gálvez de Aguirre y deja una pregunta en el aire: ¿será este el principio del fin para la familia?

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