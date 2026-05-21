Episodio 420
‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de hoy jueves 21 de mayo: un secreto amenaza con hundir a los Gálvez de Aguirre
Petra empieza a dudar sobre el futuro del hijo de Adriana, mientras Hernando informa a José Luis de que una verdad clave ha salido a la luz.
‘Valle Salvaje’ continúa este jueves 21 de mayo con un capítulo marcado por las dudas, las amenazas y una revelación que puede cambiarlo todo. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.
En el capítulo de hoy, Petra comienza a cuestionarse qué deben hacer con el hijo de Adriana. La situación se vuelve cada vez más delicada y sus dudas abren una grieta en un secreto que hasta ahora todos intentaban mantener bajo control.
Mientras tanto, en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. El momento puede tener consecuencias graves para ambas, especialmente en un entorno donde cualquier gesto se interpreta como una amenaza.
La tensión crece todavía más cuando Hernando informa a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz. La noticia puede poner contra las cuerdas a los Gálvez de Aguirre y deja una pregunta en el aire: ¿será este el principio del fin para la familia?
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