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Episodio 565

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 21 de mayo: Andrés revela a los trabajadores el traslado de la fábrica a Marruecos

Damián se hunde ante el futuro de Perfumerías De La Reina y termina confesando a Pablo toda la verdad sobre la muerte de Gervasio.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Antena 3

Carlos Merenciano

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Madrid
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‘Sueños de libertad’ continúa este jueves 21 de mayo con un capítulo marcado por las confesiones y las decisiones que ya no tienen vuelta atrás. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

En el capítulo de hoy, Nieves prepara una comida de despedida antes de marcharse a Tarragona y pide conocer al novio de Mabel. Su hija termina confesándole que se trata de Salva, una revelación que inquieta a la enfermera. Antes de irse, Nieves comparte sus dudas con Pablo, y Salazar decide acudir a la cantina para tantear al joven y averiguar qué intenciones tiene con Mabel.

La situación de la fábrica se vuelve cada vez más crítica. Damián cuenta a Andrés lo ocurrido durante la cena con Brossard y se muestra completamente abatido al sentir que pueden perder el negocio que tanto esfuerzo le costó levantar. En paralelo, Digna y Damián acuerdan que Fina se quede a vivir con ellos, intentando darle estabilidad tras su regreso.

El choque entre Andrés y Gabriel estalla de nuevo por el futuro de Perfumerías De La Reina. Andrés defiende que los trabajadores deben conocer la verdad sobre el traslado de la producción a Marruecos, pero Gabriel se niega. Aun así, Andrés desobedece a su primo y termina comunicando la noticia a sus compañeros, que quedan hundidos ante lo que puede suponer para sus vidas. Mientras tanto, Marta propone a Claudia como encargada de la tienda tras la marcha de Carmen.

Don Agustín continúa presionando a Tasio para que denuncie a Carmen por abandono del hogar, al mismo tiempo que mantiene sus sospechas sobre Nieves después de saber que se marcha a Tarragona. La tensión también llega con la Guardia Civil, que aparece en la colonia para detener a Álvaro. Por su parte, Salva decide sincerarse con Mabel y le confiesa su pasado en prisión.

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El capítulo terminará con una de las revelaciones más duras para Pablo. Damián decide contarle toda la verdad sobre la muerte de Gervasio y reconoce que fue él quien provocó que su antiguo socio acabara suicidándose. La confesión deja a Salazar completamente devastado e indignado, hasta el punto de romper definitivamente su amistad con Damián.

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