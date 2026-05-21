Los Premios Juventud cruzan el Atlántico y se celebrarán por primera vez en Europa dentro de Starlite Marbella

Los Premios Juventud celebrarán por primera vez una edición fuera de América. El show musical de TelevisaUnivision llegará el próximo 3 de septiembre de 2026 a Starlite Occident Marbella, dentro de la programación especial por el 15º aniversario del festival. La cita tendrá lugar en el anfiteatro de la Cantera de Marbella y situará a la Costa del Sol en el centro de la música latina y la cultura en español.

La elección de Marbella marca un hito en los 23 años de historia de estos premios, considerados uno de los grandes escaparates del entretenimiento latino para el público joven hispano. La gala se emitirá en prime time para el mercado hispano de Estados Unidos y tendrá difusión internacional a través de TelevisaUnivision, Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y Atresmedia, con alcance en más de 20 territorios.

Por el escenario de los Premios Juventud han pasado algunos de los nombres más importantes de la música en español y latina, como Bad Bunny, Shakira, Karol G, Enrique Iglesias, Rosalía o Daddy Yankee. La organización dará a conocer próximamente los nominados de esta edición, que se celebrará en España con una programación paralela vinculada a la cultura latina, conciertos, encuentros profesionales, showcases y experiencias de marca.

La llegada de los galardones refuerza el posicionamiento internacional de Starlite Occident Marbella, que cada verano reúne a más de 350.000 asistentes, cerca de la mitad de ellos internacionales, y genera un impacto económico estimado de más de 315 millones de euros anuales en el PIB español, según datos de PWC. El festival, impulsado por Sandra García-Sanjuán, ha convertido la Cantera de Marbella en uno de los espacios culturales y turísticos más reconocidos de Europa.

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El aniversario de Starlite contará además con una programación especial en 2026, con artistas como Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Gloria Trevi, Ozuna, Yandel, Rosario, Vanesa Martín o Love of Lesbian, entre otros. Con la incorporación de los Premios Juventud, Marbella suma un nuevo evento internacional y Andalucía refuerza su papel como destino estratégico para la industria global del entretenimiento.