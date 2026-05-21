Los planes de Atresmedia con 'Pasapalabra' durante las próximas semanas tras la sentencia del Tribunal Supremo: ¿se emitirá hoy el concurso de Roberto Leal?

El futuro de ‘Pasapalabra’ vuelve a estar en el centro de la actualidad televisiva después de que el Tribunal Supremo haya confirmado que ‘El Rosco’, la prueba final del concurso, es una obra protegida por propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a la productora holandesa MC&F. La resolución ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ya había ordenado a Atresmedia dejar de utilizar esta mecánica, aunque el programa ha seguido emitiéndose con normalidad durante el recorrido judicial.

La pregunta ahora es qué ocurrirá con el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3. Según fuentes consultadas por YOTELE, ‘Pasapalabra’ seguirá emitiéndose con total normalidad durante las próximas semanas. La sentencia aún no ha sido notificada formalmente a Atresmedia y, una vez se produzca esa notificación, se abrirá un periodo de ejecución voluntaria de varias semanas. Durante ese plazo, la cadena puede continuar emitiendo el programa tal y como está ahora, con ‘El Rosco’ como prueba final.

Por tanto, ‘Pasapalabra’ se emitirá hoy en Antena 3 en su horario habitual. La resolución del Supremo no implica una retirada inmediata del concurso ni obliga a modificar la emisión de un día para otro. El fallo afecta a la prueba final, no al formato en su conjunto, por lo que la continuidad del programa está garantizada más allá de lo que ocurra con ‘El Rosco’.

El escenario decisivo llegará cuando termine ese periodo de ejecución voluntaria. En ese momento, Atresmedia tendrá que elegir entre dos vías: alcanzar un acuerdo con MC&F para poder seguir utilizando ‘El Rosco’ o sustituir la prueba final por una nueva mecánica que permita mantener el concurso sin vulnerar los derechos reconocidos por los tribunales.

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La cadena cuenta así con margen para tomar una decisión sobre una de sus marcas más importantes, y además, emitir los programas que ya tendría grabados. ‘Pasapalabra’ seguirá en la parrilla de Antena 3 con total seguridad, pero su desenlace diario podría cambiar si no hay acuerdo por ‘El Rosco’. Hasta entonces, Roberto Leal continuará al frente del concurso y los espectadores podrán seguir viendo el programa con normalidad, que lidera cada tarde en Antena 3.