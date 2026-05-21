‘Se tiene que morir mucha gente’ y ‘Ravalear’, los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

Las plataformas de streaming suman esta semana dos estrenos españoles con miradas muy distintas. Movistar Plus+ estrena este jueves 21 de mayo ‘Se tiene que morir mucha gente’, la serie creada por Victoria Martín y basada en su novela homónima. Un día después, el viernes 22 de mayo, HBO Max lanzará ‘Ravalear’, la ficción creada por Pol Rodríguez y dirigida por él mismo junto a Isaki Lacuesta.

‘Se tiene que morir mucha gente’ llega completa a Movistar Plus+ con seis episodios de 30 minutos. La serie está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Sofía Otero, y cuenta la historia de Bárbara, Maca y Elena, tres amigas que fueron juntas al colegio y que, veinte años después, siguen unidas “más o menos”. La crisis personal de Bárbara, frustrada con su trabajo y enganchada a las benzodiacepinas, hará que todo salte por los aires.

La ficción de Victoria Martín mezcla comedia negra, drama y retrato generacional para hablar de amistad femenina, frustración, dependencia emocional y la sensación de no haber llegado al lugar prometido al cumplir los treinta. La dirección corre a cargo de Sandra Romero, Victoria Martín y Nacho Pardo, y la producción es una colaboración de Movistar Plus+ con Corte y Confección de Películas y Living Producciones.

‘Ravalear’, por su parte, aterriza en HBO Max el viernes 22 de mayo con estreno semanal de sus seis episodios. La serie es un thriller realista inspirado en hechos reales y ambientado en el barrio barcelonés del Raval. Su historia aborda la especulación inmobiliaria, la presión de los fondos de inversión y la resistencia de quienes intentan mantener en pie sus negocios y sus vidas en un entorno cada vez más hostil.

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La ficción está protagonizada por Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Guilera y Noor Ul Huda, entre otros. Antes de su llegada a HBO Max, ‘Ravalear’ pasó por la Berlinale, donde se convirtió en la primera serie española seleccionada dentro de la sección oficial del festival. Con estas dos propuestas, la semana enfrenta dos tonos muy diferentes: la crisis millennial desde la comedia amarga y el drama de la vivienda convertido en thriller social.