Desenmascarados 'Mask Singer' ayer: Lola Lolita deja el plató enmudecido y Silvia Abril es descubierta y cierra su círculo con Melody

'Mask Singer: adivina quién canta' ha firmado una de las galas más sorprendentes y frenéticas de lo que llevamos de edición, dejando al público y a las redes sociales completamente en shock. En una noche de máxima tensión y teorías imposibles, la identidad de dos de las máscaras más enigmáticas ha quedado al descubierto, destapando a dos auténticas estrellas de mundos muy diferentes que nadie vio venir.

El primer gran momento de la noche llegó al quitarle la máscara a uno de los personajes que más juego estaba dando en el escenario. Ante la mirada atónita de los investigadores, Lola Lolita se descubría debajo de la máscara La creadora de contenido, convertida en un auténtico fenómeno de masas y en la reina indiscutible de TikTok, ha demostrado que no hay formato que se le resista. Su participación supone un golpe de efecto brutal para el programa, que logra atraer en masa al público más joven y demuestra que su casting sigue estando a la vanguardia de la actualidad.

Pero las sorpresas no se quedaron ahí, porque el segundo desenmascaramiento de la velada trajo consigo una dosis extra de locura y comedia. Los investigadores no daban crédito cuando descubrieron que la persona que los había estado toreando con pistas falsas y una actitud arrolladora era, ni más ni menos, que la mismísima Silvia Abril, que cerró su círculo con Melody, haciendo dúo en la semifinal después de su imitación en 'Futuro imperfecto'.

La queridísima actriz y humorista volvió a demostrar por qué es un animal televisivo, mimetizándose por completo con su personaje y logrando despistar por completo a la mesa del jurado, cuyas teorías iban por caminos radicalmente opuestos. Su revelación desató las risas, el aplauso unánime del plató y confirmó que 'Mask Singer' sigue guardándose los mejores ases bajo la manga.

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Con este doble bombazo que une el fenómeno de las redes sociales con la veteranía de nuestra mejor comedia, el formato de Antena 3 vuelve a sorprender y deja a Momia, Clavel, Troglodita y Jirafa en la final del próximo miércoles.