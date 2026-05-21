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Miércoles 20 de mayo

Audiencias TV ayer | 'Mask Singer' firma su segundo mejor dato y lidera la noche frente a 'La isla de las tentaciones'

Antena 3 se impone en el prime time mientras Telecinco resiste con su reality y 'Horizonte' sigue disparado en el access de Cuatro.

Boris Izaguirre y Sandra Barneda

Boris Izaguirre y Sandra Barneda / Antena 3/Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Mask Singer' vivió una de sus mejores noches de la temporada en Antena 3. El formato alcanzó un 14,1% de cuota de pantalla y reunió a 944.000 espectadores, firmando su segundo mejor dato del curso y liderando la noche.

En Telecinco, 'La isla de las tentaciones' mantuvo su fortaleza con un 13,4% de share y 909.000 espectadores, quedándose muy cerca del liderazgo. La 1, por su parte, apostó por la película 'El hombre del norte', que reunió a 469.000 espectadores y anotó un 7,2%.

laSexta mantuvo el pulso con 'La noche de Aimar', que firmó un 5,1% de cuota y 419.000 espectadores, mientras que en Cuatro, '100% únicos' mejoró siete décimas respecto al miércoles anterior y alcanzó un 4,4% con 323.000 espectadores gracias a Maxi Iglesias y Mónica Naranjo.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con un 12,6% y 1.486.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 11,3% y 1.320.000 espectadores, mientras que 'First Dates' consiguió un 8,8% y 1.043.000 espectadores en Telecinco.

Cuatro volvió a destacar con 'Horizonte', que sigue fortísimo tras su máximo anual y alcanzó un 9,9% de cuota y 1.153.000 espectadores, logrando su mejor share en access en 2026.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.320.000 (11,3%)

Cine “El hombre del norte”: 469.000 (7,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.486.000 (12,6%)

Mask Singer: 944.000 (14,1%)

Telecinco

First dates: 1.043.000 (8,8%)

La isla de las tentaciones: 909.000 (13,4%)

laSexta

El intermedio: 851.000 (7,2%)

La noche de Aimar: 419.000 (5,1%)

Cuatro

First dates: 468.000 (4,5%)

Horizonte: 1.153.000 (9,9%)

100% únicos: 323.000 (4,4%)

La 2

Trivial pursuit: 533.000 (5,2%)

Cifras y letras: 676.000 (5,8%)

El juicio: 238.000 (2,3%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Efectos secundarios (2013)”: 77.000 (3,4%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 343.000 (11,5%)

Mask Singer: 133.000 (7,2%)

Telecinco

Supervivientes. Diario: 315.000 (12,3%)

laSexta

La noche de Aimar: 114.000 (3,3%)

Cuatro

100% únicos: 127.000 (3,9%)

En el punto de mira: 61.000 (3,6%)

La 2

Documentos TV: 74.000 (1,3%)

La cara oculta de los Nobel: 45.000 (1,4%)

Conciertos Radio 3: 25.000 (1,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 817.000 (10%)

Valle Salvaje: 785.000 (11,4%)

La Promesa: 862.000 (12,8%)

Malas lenguas: 718.000 (10,2%)

Aquí la Tierra: 998.000 (12,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.182.000 (13,7%)

Y ahora, Sonsoles: 664.000 (9,5%)

Pasapalabra: 1.520.000 (19%)

Telecinco

El tiempo justo: 721.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 657.000 (9,7%)

¡Allá tú!: 777.000 (10%)

laSexta

Zapeando: 478.000 (5,6%)

Más vale tarde: 416.000 (6%)

laSexta Clave: 402.000 (4,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 620.000 (7,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 426.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 670.000 (7,4%)

Grandes documentales: 257.000 (3,2%)

Malas lenguas: 498.000 (7,3%)

Sukha: 117.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 165.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 342.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 454.000 (15%)

Mañaneros 360: 830.000 (10,2%)

Antena 3

Espejo público: 327.000 (13,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 803.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.640.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 186.000 (9,9%)

El programa de AR: 279.000 (12,5%)

Vamos a ver: 373.000 (11,2%)

El precio justo: 618.000 (9,2%)

laSexta

Aruser@s: 232.000 (10,9%)

Al rojo vivo: 266.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 17.000 (1,2%)

Alerta cobra: 27.000 (1,4%)

Alerta cobra: 41.000 (1,9%)

En boca de todos: 289.000 (9,5%)

La 2

Flash moda: 11.000 (0,7%)

Belleza septentrional: 14.000 (0,7%)

Página2: 9.000 (0,5%)

Aquí hay trabajo: 14.000 (0,6%)

La aventura del saber: 21.000 (1%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 28.000 (1,2%)

Hoteles gourmet: 39.000 (1,6%)

El western de La 2 “Plomo sobre Dallas”: 73.000 (2,3%)

El cazador: 123.000 (2%)

El cazador: 225.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.341.000 (25%)

Telediario 1: 1.177.000 (12,6%)

Informativos Telecinco 15h: 959.000 (10,2%)

Noticias Cuatro 1: 574.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 611.000 (7,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.857.000 (18,2%)

Telediario 2: 1.337.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 858.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 483.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 439.000 (5,8%)

Matinal

Telediario matinal: 159.000 (17,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 125.000 (13,1%)

El Matinal (Telecinco): 125.000 (9,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (11,3%), Telecinco (9,9%), Cuatro (6,6%), laSexta (6%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

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