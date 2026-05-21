Miércoles 20 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Mask Singer' firma su segundo mejor dato y lidera la noche frente a 'La isla de las tentaciones'
Antena 3 se impone en el prime time mientras Telecinco resiste con su reality y 'Horizonte' sigue disparado en el access de Cuatro.
'Mask Singer' vivió una de sus mejores noches de la temporada en Antena 3. El formato alcanzó un 14,1% de cuota de pantalla y reunió a 944.000 espectadores, firmando su segundo mejor dato del curso y liderando la noche.
En Telecinco, 'La isla de las tentaciones' mantuvo su fortaleza con un 13,4% de share y 909.000 espectadores, quedándose muy cerca del liderazgo. La 1, por su parte, apostó por la película 'El hombre del norte', que reunió a 469.000 espectadores y anotó un 7,2%.
laSexta mantuvo el pulso con 'La noche de Aimar', que firmó un 5,1% de cuota y 419.000 espectadores, mientras que en Cuatro, '100% únicos' mejoró siete décimas respecto al miércoles anterior y alcanzó un 4,4% con 323.000 espectadores gracias a Maxi Iglesias y Mónica Naranjo.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con un 12,6% y 1.486.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 11,3% y 1.320.000 espectadores, mientras que 'First Dates' consiguió un 8,8% y 1.043.000 espectadores en Telecinco.
Cuatro volvió a destacar con 'Horizonte', que sigue fortísimo tras su máximo anual y alcanzó un 9,9% de cuota y 1.153.000 espectadores, logrando su mejor share en access en 2026.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.320.000 (11,3%)
Cine “El hombre del norte”: 469.000 (7,2%)
Antena 3
El hormiguero: 1.486.000 (12,6%)
Mask Singer: 944.000 (14,1%)
Telecinco
First dates: 1.043.000 (8,8%)
La isla de las tentaciones: 909.000 (13,4%)
laSexta
El intermedio: 851.000 (7,2%)
La noche de Aimar: 419.000 (5,1%)
Cuatro
First dates: 468.000 (4,5%)
Horizonte: 1.153.000 (9,9%)
100% únicos: 323.000 (4,4%)
La 2
Trivial pursuit: 533.000 (5,2%)
Cifras y letras: 676.000 (5,8%)
El juicio: 238.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “Efectos secundarios (2013)”: 77.000 (3,4%)
Antena 3
Mask Singer. Detrás de la máscara: 343.000 (11,5%)
Mask Singer: 133.000 (7,2%)
Telecinco
Supervivientes. Diario: 315.000 (12,3%)
laSexta
La noche de Aimar: 114.000 (3,3%)
Cuatro
100% únicos: 127.000 (3,9%)
En el punto de mira: 61.000 (3,6%)
La 2
Documentos TV: 74.000 (1,3%)
La cara oculta de los Nobel: 45.000 (1,4%)
Conciertos Radio 3: 25.000 (1,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 817.000 (10%)
Valle Salvaje: 785.000 (11,4%)
La Promesa: 862.000 (12,8%)
Malas lenguas: 718.000 (10,2%)
Aquí la Tierra: 998.000 (12,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.182.000 (13,7%)
Y ahora, Sonsoles: 664.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.520.000 (19%)
Telecinco
El tiempo justo: 721.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 657.000 (9,7%)
¡Allá tú!: 777.000 (10%)
laSexta
Zapeando: 478.000 (5,6%)
Más vale tarde: 416.000 (6%)
laSexta Clave: 402.000 (4,2%)
Cuatro
Todo es mentira: 620.000 (7,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 426.000 (6,3%)
La 2
Saber y ganar: 670.000 (7,4%)
Grandes documentales: 257.000 (3,2%)
Malas lenguas: 498.000 (7,3%)
Sukha: 117.000 (1,7%)
Trivial pursuit: 165.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 342.000 (17,2%)
Mañaneros 360: 454.000 (15%)
Mañaneros 360: 830.000 (10,2%)
Antena 3
Espejo público: 327.000 (13,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 803.000 (16,8%)
La ruleta de la suerte: 1.640.000 (22,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 186.000 (9,9%)
El programa de AR: 279.000 (12,5%)
Vamos a ver: 373.000 (11,2%)
El precio justo: 618.000 (9,2%)
laSexta
Aruser@s: 232.000 (10,9%)
Al rojo vivo: 266.000 (7,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 17.000 (1,2%)
Alerta cobra: 27.000 (1,4%)
Alerta cobra: 41.000 (1,9%)
En boca de todos: 289.000 (9,5%)
La 2
Flash moda: 11.000 (0,7%)
Belleza septentrional: 14.000 (0,7%)
Página2: 9.000 (0,5%)
Aquí hay trabajo: 14.000 (0,6%)
La aventura del saber: 21.000 (1%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 28.000 (1,2%)
Hoteles gourmet: 39.000 (1,6%)
El western de La 2 “Plomo sobre Dallas”: 73.000 (2,3%)
El cazador: 123.000 (2%)
El cazador: 225.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.341.000 (25%)
Telediario 1: 1.177.000 (12,6%)
Informativos Telecinco 15h: 959.000 (10,2%)
Noticias Cuatro 1: 574.000 (8,1%)
laSexta Noticias 14h: 611.000 (7,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.857.000 (18,2%)
Telediario 2: 1.337.000 (13,3%)
Informativos Telecinco 21h: 858.000 (8,6%)
laSexta Noticias 20h: 483.000 (6,3%)
Noticias Cuatro 2: 439.000 (5,8%)
Matinal
Telediario matinal: 159.000 (17,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 125.000 (13,1%)
El Matinal (Telecinco): 125.000 (9,4%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (11,3%), Telecinco (9,9%), Cuatro (6,6%), laSexta (6%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
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