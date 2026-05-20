Inminente final
Comunicado urgente de 'Supervivientes' Grecia: cancela definitivamente su edición tras la hospitalización de su concursante y pone fecha a su último programa
La versión helena del reality ya había suspendido las emisiones hasta nuevo aviso tras producirse el accidente y ahora confirma la fecha del último episodio.
'Supervivientes' suspende hasta nuevo aviso la emisión en Grecia tras el gravísimo accidente de un concursante.
Stavros Floros, el concursante de 'Supervivientes' Grecia hospitalizado tras sufrir la amputación de una pierna, habla por primera vez: "Es un milagro".
'Supervivientes' Grecia cierra definitivamente su edición del 2026 tras la hospitalización de su concursante. El reality ya había suspendido sus emisiones hasta nuevo aviso tras el accidente de Stavros Floros con una lancha turística y hace unos días el concursante había reaparecido con un vídeo en el hospital mandando un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.
Pues bien, ahora el programa ha decidio emitir de manera inminente el último episodio y suspender así de manera definitiva el concurso mientras Floros se recupera. A través de un comunicado, la cuenta de Intagram de 'Survivor Greece' ha lanzado un breve comunicado donde explica la cancelación de esta temporada.
En el texto, el reality asegura que Stavros continúa con su recuperación en el hospital junto a su familia y a un equipo de producción. "Nuestra única preocupación es la recuperación de sus salud", afirma el concurso, que ha reunido a los participantes para decidir que había que suspender de manera definitiva la edición. Por último, se citan con los espectadores a las 21:00 horas para ofrecer el capítulo final en la cadena Skai TV.
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