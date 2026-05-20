Risto Mejide desvela haber trabajado para una empresa señalada en el auto contra Zapatero: "Yo y mucha gente famosa"

Inesperada confesión la que Risto Mejide ha lanzado esta tarde en 'Todo es mentira'. El presentador volvía de publicidad cuando sus colaboradores han comentado una reacción suya que no han querido dejar pasar: "Antes de la publi has dicho prácticamente que ibas a ir a prisión", señalaban.

"De verdad, no puedo tener secretos. No sirvo para guardarme nada", ha respondido resignado el publicista, que una vez metido en el jardín, ha comentado que trabajó para una de las empresas señaladas en el auto de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, sumándole así a la soprendente aparición de Iker Jiménez y 'Horizonte' en la querella de Manos Limpias.

Tal y como ha contado Mejide, la empresa 'Think Thank' mantuvo una relación laboral con él, antes de estar a pleno rendimiento en su programa de Cuatro: "En una época de mi vida que daba conferencias las daba a través de esta agencia. Nunca me salí pero no he continuado la actividad. ¿Cómo voy a continuarla si estoy aquí todos los días?", ha explicado.

La sorpresa de Risto Mejide ha llegado cuando en los medios ha leído que esta empresa es "un think tank sin actividad": "¿Cómo sin actividad? ¿Entonces quién me pagaba a mi cuando daba conferencias? Yo las daba, de hecho, dejé de darlas porque viajar era un lío y no se podía mantener con un programa diario", se ha preguntado.

Entonces, al presentador le ha entrado una duda, que es si se ha autoinculpado con esta confesión en el auto de la causa de Zapatero, a lo que el magistrado Joaquim Bosch ha respondido: "Has hecho una cosa muy oportuna. Siempre que alguien pueda estar afectado por algo, lo ético es ponerlo por delante. Me parece que has hecho lo correcto".

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Por último, Mejide ha destacado que "es público el catálogo de conferenciantes", así que "es evidente que en algún momento podía salir". Y para terminar, advierte: "No solo yo, mucha gente famosa está en ese catálogo".