Pablo Motos se enfrenta a Marcos Llorente por el uso de la crema solar: “No estamos de acuerdo”

Marcos Llorente visitó este martes ‘El Hormiguero’ y volvió a defender su postura sobre el uso de la crema solar, un tema por el que ya había generado debate en redes sociales. Pablo Motos quiso abordar directamente la cuestión y le preguntó si no era peligroso ir “en contra de lo que dicen los dermatólogos y los oncólogos”.

El futbolista del Atlético de Madrid respondió con firmeza y defendió que su mensaje no consiste en exponerse al sol sin control, sino en hacerlo de forma progresiva. “Es lo que siento. Muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida. Simplemente es que tengas una relación con el sol coherente”, afirmó. Después puso un ejemplo: “Lo que no puede ser es no tomar el sol en todo el año y el primer día de agosto estar siete horas”.

Llorente comparó esa adaptación al sol con el ejercicio físico. “Es como el deporte. Si no haces deporte en todo el año y el primer día te cascas 200 kilos de sentadillas y te partes la espalda, ¿de quién es la culpa?”, planteó. El jugador insistió en que lo que promueve es “una relación con el sol coherente” y “no vivir con ese miedo”.

El momento más tenso llegó cuando Motos le preguntó si estaba de acuerdo en que la piel paga un precio cada vez que toma el sol. “Para eso hay que hacer un programa aparte. Yo no estoy de acuerdo”, respondió Llorente. El presentador le recordó entonces que la exposición solar es acumulativa y está relacionada con muchos diagnósticos de cáncer de piel, citando una conversación con la Asociación Española de Dermatología: “Está demostrado que el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona”.

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El futbolista volvió a cuestionar esa lectura y preguntó cómo se puede medir con exactitud la exposición de cada persona. “Yo promuevo exponerse a primera hora. A mediodía te vas a quemar”, argumentó, antes de añadir otros factores como la alimentación, los ritmos circadianos o la luz azul. “¿Cómo sabes que es el sol y no esta luz que estás el 93% de tu vida recibiendo? No todo es tan fácil”, defendió. Al ver que no iban a llegar a un acuerdo, Motos cerró el debate con una frase conciliadora: “No estamos de acuerdo, no hace falta que estemos de acuerdo en todo”.