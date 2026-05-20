Núria Marín aterriza en La 2 con un nuevo programa de corazón junto a excolaboradores de Telecinco

Núria Marín vuelve a la televisión con ‘Lo que pasó, pasó’, el nuevo programa original de RTVE Play que mezcla cultura pop, personajes del corazón y análisis del “salseo” desde una mirada desenfadada, crítica y generacional. El formato se estrenará este domingo a las 20:00 horas en RTVE Play y podrá verse después en La 2, tras ‘Zero Dramas’, a partir de las 00:30 horas.

El programa contará con ocho entregas en las que Marín planteará un tema y una pregunta para construir un relato entre el entretenimiento, el archivo y la reflexión. La propuesta no se quedará solo en el presente, sino que viajará al pasado para entender cómo se han creado ciertos estereotipos alrededor de la fama, los medios y los personajes populares. La idea de fondo es clara: cambian los famosos, pero muchos patrones se repiten.

Cada episodio reunirá a colaboradores e invitados de distintas generaciones y perfiles. Por el programa pasarán nombres como Chelo García Cortés, ‘Soy una pringada’, Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Sílvia Abril, Silvia Taulés, Samantha Villar, Paloma Barrientos, Valeria Vegas, Tinet Rubira, Junior Healy, Adrián Monterrubio y Víctor Clares, entre otros. Todos aportarán diferentes lecturas sobre la cultura popular española.

El primer episodio se titula ‘Beefs. De las folclóricas a Andy y Lucas’ y estará dedicado a los grandes enfrentamientos públicos entre famosos. Núria Marín analizará junto a Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Adrián Monterrubio y ‘Soy una pringada’ por qué fascinan estas rivalidades, por qué el público siente la necesidad de tomar partido y cómo han cambiado los límites del conflicto con la llegada de las redes sociales.

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Producido por RTVE en colaboración con Sidecar Media, ‘Lo que pasó, pasó’ refuerza la apuesta de RTVE Play por formatos pensados para nuevas audiencias, con un lenguaje cercano al entorno digital pero sin renunciar al contexto. Un espacio para mirar el corazón y la cultura pop no solo como entretenimiento, sino también como reflejo de los miedos, contradicciones y placeres culpables de cada época.