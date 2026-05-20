Invitados de 'La noche de Aimar': Jesús Vázquez regresa a Atresmedia 26 años después y Manuel Carrasco habla sobre su retirada

laSexta emite hoy miércoles, a partir de las 23:00 horas, la cuarta entrega de 'La Noche de Aimar'. El primer gran proyecto televisivo de Aimar Bretos tras su sonado fichaje por Atresmedia se ha consolidado rápidamente en el prime time, y esta noche promete volver a agitar el panorama televisivo con dos invitados de primer nivel que se mostrarán como nunca antes: el presentador Jesús Vázquez y el cantante Manuel Carrasco.

El plato fuerte de la noche vendrá con un regreso histórico. Jesús Vázquez vuelve a pisar Atresmedia 26 años después de su última etapa en el grupo. En su primera visita a laSexta, el veterano comunicador mantendrá una reveladora y pausada conversación con Bretos en la que abordará temas tan espinosos como el patriotismo y el uso de la bandera. Además, Vázquez echará la vista atrás para recordar cómo vivió el mediático e injusto 'caso Arny' que marcó su vida en los noventa, además de desvelar los detalles de cómo cerró su última etapa profesional.

Por su parte, el plató también recibirá a Manuel Carrasco, el artista que más estadios llena en la actualidad en nuestro país. El cantante onubense se abrirá en canal en una charla muy humana donde se mojará sobre temas sociales como la guerra y la inmigración, repasará los momentos clave de su infancia y, en exclusiva, hablará abiertamente sobre su retirada de la música.

Así es 'La noche de Aimar'

'La Noche de Aimar', producido por Atresmedia en colaboración con Newtral, ha logrado trasladar a la pantalla la esencia, la pausa y el estilo inconfundible que han convertido a Bretos en uno de los periodistas más reconocidos del país. El espacio destaca por una escenografía minimalista, un tenue juego de luces y elementos proyectados que buscan crear una atmósfera íntima para que el invitado se olvide de las cámaras.

La fórmula está funcionando con éxito. Desde su estreno el pasado 29 de abril, el programa se mantiene líder sobre su inmediato competidor. Sin ir más lejos, la semana pasada se impuso en su franja con un gran 7,7% de cuota de pantalla, seduciendo a más de 609.000 seguidores de media y alcanzando los 2 millones de espectadores únicos.

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Con este nuevo formato, laSexta continúa reforzando su catálogo de entretenimiento y análisis en el año de su 20º aniversario, consolidándose una vez más como la tercera cadena privada más vista de España. La cita con las confesiones de Jesús Vázquez y Manuel Carrasco, esta noche a las 23:00 horas en laSexta.